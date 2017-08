Probiotikum mit Zusatznutzen – Medizinische Hefe hilft dem Darm und senkt Cholesterin und Blutfette

(fair-NEWS)

Probiotika werden von vielen Menschen als gesundheitsförderlich erlebt und deshalb in Form von Jogurts oder Kapseln regelmäßig verzehrt. Meist konzentriert sich dabei das Interesse der Anwender auf die positiven Wirkungen des Probiotikums auf den Darm und damit verbunden auf die Regulation der Darmflora und die Stärkung des Immunsystems. Aber Probiotika, insbesondere die medizinische Heilhefe S. boulardii können mehr. Neue Forschungsarbeiten zeigen den Nutzen der Heilhefe für Menschen mit erhöhten Cholesterinwerten.Erhöhtes Cholesterin und anderer Blutfette sind wesentliche Risikofaktoren für koronare Herzerkrankungen wie Herzinfarkt. Sie leisten einen erheblichen Beitrag für die Bildung von arteriosklerotischen Plaques, die zum Gefäßverschluss und damit letztendlich auch zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass die medizinische Forschung auch nach natürlichen Möglichkeiten sucht, die Blutfette zu kontrollieren. Eine wissenschaftliche Studie befasst sich mit dem Einfluss der medizinischen Heilhefe S. boulardii auf den Fettstoffwechsel bei Personen mit erhöhten Cholesterinwerten. Dazu nahmen die freiwilligen Versuchspersonen über 8 Wochen ein Präparat mit der Heilhefe in hoher Konzentration (entsprechend 2 Kapseln afterbiotic) ein. Nach dem 8-wöchigen Behandlungszeitraum analysierten die Forscher Fett- und Cholesteringehalt des Blutes. Sie stellten fest, dass durch die Einnahme von S. boulardii ein Fettbestandteil mit hohem Cholesteringehalt signifikant abgenommen hatte. Dieser Befund ist von Relevanz, da der betreffende Fettbestandteil an der Bildung arteriosklerotischer Plaques beteiligt ist. Die Forscher schließen aus ihrem Befund, dass das Probiotikum S. boulardii zur Vorbeugung von koronarer Herzerkrankung von Nutzen sein könnte. Dies ist besonders interessant für diejenigen, die nach natürlichen Wegen suchen ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Diesen Menschen kann S. boulardii nicht nur die klassischen Leistungen wie Stärkung der Darmflora, Behandlung und Verhinderung von Durchfällen (zur Ferienzeit insbesondere Reisedurchfall) und Stärkung des Immunsystems bieten. Es bietet auch einen Zusatznutzen, der sich positiv auf den Fett- und Cholesteringehalt des Blutes auswirkt. S. boulardii gibt es in speziellen anwenderfreundlichen Kapseln. Das Präparat afterbiotic enthält 250mg S. boulardii pro Kapsel. Das entspricht mehr als einer Milliarde lebensfähiger Zellen pro Kapsel. Täglich 2 oder 4 Kapseln bei akuten Beschwerden können die Folgen einer gestörten Darmflora beseitigen und regenerieren die Darmflora und stärken das Immunsystem. afterbiotic gibt es in Packungen mit 40 Kapseln sowie die empfehlenswerten Kurpackungen mit 120 Kapseln und 240 Kapseln. Die kleinen rein pflanzlichen Kapseln sind leicht zu schlucken und frei von Farbstoffen. Afterbiotic kann direkt bei der Firma immer versandkostenfrei oder bequem über www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 bestellt werden. Auch über Apotheken oder Internetapotheken ist es verfügbar. Afterbiotic ist deutlich preisgünstiger als viele vergleichbare Präparate ähnlicher Zusammensetzung.Quelle: Ryan JJ et al. J Altern Complement Med. 2015 Apr 20. [Epub ahead of print].Navitum Pharma GmbHAm Wasserturm 2965207 WiesbadenTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741Web: www.navitum-pharma.com Web: http://blog.navitum.de/



Bildinformation: Probiotikum mit Zusatznutzen – Medizinische Hefe hilft dem Darm und senkt Cholesterin und Blutfette