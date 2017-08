Aus dem Leben gegriffen

(fair-NEWS)

Lesen dient in erster Linie der Unterhaltung, aber oftmals auch der Bildung. Bücher können wichtige Informationen liefern und manchmal sogar Trost, Ansporn und Lebenshilfe sein.Das Haus am Hohen UferDas Haus am Hohen Ufer ist eine autobiografische Zeitreise durch die Anfänge der DDR in ihrer teils gefährlichen Ambivalenz am Beispiel des Künstlerortes Ahrenshoop. Die Erinnerungen an meine Kinder- und Jugendjahre auf dem Fischland und Usedom sind vielschichtig. So stelle ich immer wieder fest, dass die Nachkriegs-Aufbruchzeit – gepaart mit der Gründung der DDR – in Verbindung mit der ständigen Mangelwirtschaft, den verzichtbaren, aber brutal erfolgten Aktiv-itäten des Staatssicherheitsapparates, dem Standort Ahrenshoop und der sexuellen Entwicklung eines jungen Mannes, diese vielfältigen Erlebnisse möglich gemacht haben. Interessante Begegnungen kamen zustande, die konträrer nicht hätten sein können; eifrige Polizisten und Pathologen, Lektoren und Wissenschaftler, Kommunisten und reale Spione, Schiffsingenieure und Schriftsteller, Tänzerinnen und IMs beider Geschlechter, Kam-mersänger und Kunstmaler, Schlagersängerinnen und Industrieelle, wahrhaft großzügige Personen und exaltierte Spießer, junge Menschen und alte – das prägte mich und, vieles davon finde ich heute bei mir wieder. Machmal ergreift mich eine unbeherrschte Großzügigkeit, und hin und wieder erwische ich mich dabei, spießig zu sein. All das zusammen hat meine Verbundenheit zur Ostsee und den dort lebenden Menschen begründet. Ich bin dankbar dafür. Vorwort Die hier geschilderte Zeit zwischen 1943 und 2009 beinhalten alles an Bösem, was Deutschland aufzubieten hatte – einen Weltkrieg und dessen blutiges Ende, einen Neuaufbau in einem Staat, der sich demokratisch nannte, letztlich aber ebenfalls eine blutige Diktatur war, in der die Menschen sich einrichten mussten. Ein Großteil von ihnen waren Mitläufer, die ohne die Partei keine Berufskarriere gemacht hätten. Andere versuchten, in einer Nischenwirtschaft zu überleben, so wie es der Autor praktiziert hat. Und wieder andere trugen „mit Feuer und Schwert“ dazu bei, jede Art von Demokratie im Keim zu ersticken. Das hier beschriebene Kuriosum hat einen bekannten Namen – „Künstlerkolonie“ Ahrenshoop. Auf dem Millionenhügel Hohes Ufer bauten namhafte Kunstschaffende und Ärzte der DDR ihre Häuser. Aber auch hohe Amtsträger des Ministeriums für Staatssicherheit nisteten sich nach und nach hier ein. In Ahrenshoop lief das Leben dann auch ein ganz klein wenig anders als im Rest der Republik. Der Ort war in den Nachkriegs-Aufbaujahren wie eine Träne im Ozean. Diese Publikation ist als autobiografische Erzählung angelegt. Alle beschriebenen Vorkommnisse und Lebensumstände beruhen auf Tatsachen und jede dieser Gruppen wird in diesen Erzählungen beleuchtet werden. Auf 250 Seiten schildert der Autor Nachdenkliches, das sich wie ein Krimi, zeitweise wie eine Satire auf ein Regime liest, das wir glücklicherweise überwunden haben.Ich sags nur dir... Teil 1: Alles ist wie es ist - bis man etwas daran ändert.Ich sags nur dir... Woher - wohin - das fragt er sich. Vater und Mutter kennt er nicht. Die Antwort geben könnten, sind nicht da. "Mach etwas aus dir...", hieß es immer wieder. Doch was das sein sollte, sagte ihm niemand. Er begreift. Leben, muss man lernen...Ich sags nur dir... Teil 2: Es ist nicht so wichtig, woher du kommst - entscheidend ist, wohin du gehst...James hat große Ziele. Sich mit der Welt versöhnen und ein guter Mensch werden. Er muss Arrangements treffen zwischen der bürgerlichen - einer Halbwelt und der sogenannten Oberschicht. Dieser Spagat, macht ihm das Leben in der beruflichen und privaten Welt nicht gerade einfach. Die kleine Armee aus längst vergangenen Kindertagen, hilft ihm weiter und - sie wächst.Wege zurück ins LebenAnjas sehnlichster Wunsch nach einem Baby erfüllt sich mit sechsunddreißig Jahren. Nach der Geburt der Tochter ist das Glück für sie und ihrem Ehemann vollkommen.Doch das Schicksal schlägt grausam zu. Eines Morgens ist ihr Baby tot. Es ist aus unerklärlichen Gründen erstickt.Anja verliert den Boden unter den Füßen, zieht sich zurück. Trost findet sie im Alkohol, den sie regelmäßig in immer größeren Mengen trinkt. Zehn Jahre später ist sie schwer alkoholsüchtig. Sie lebt von ihrem Mann getrennt und führt ein Dasein in ständiger Angst, leidet an Verfolgungswahn und Halluzinationen. Als sie beinahe ein Kind überfährt, entschließt sie sich zur Entziehungskur. Sie bittet ihren Noch-Ehemann um Hilfe. Wird er sie ihr gewähren? Und wird sie die Steine, die immer wieder ihren Weg belagern, beiseite räumen können, um endlich ein friedliches Leben zu führen?Borderline: Der Tod spielt mit uns Katz und MausDas Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt.Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist.Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen.Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.Mein Leben mit MSMS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Sie ist nicht nur eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sondern auch mit 1000 Fragen. Eine davon WARUM? Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt sie wie alles begann, wie sie lernte damit zu leben und es schaffte, trotz dieser bitteren Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Sie berichtet von ihrer Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Dennoch strotzt dieses Buch voller Zuversicht und macht Mut. Das Leben ist einfach zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/mein-leben-mit-ms-von-britta-kummer/ Mademoiselle klopft an meine Tür!Der eigene Weg mit der Depression und eine Portion HumorMademoiselle, so nannte die Autorin ihre Depression und fand mit ihr einen Weg zur Selbstheilung. Die Autorin beendete die Beziehung mit ihrem manisch-depressiven Partner, nachdem in ihrem Kopf irgendwann die Reizweiterleitung gekappt wurde, die Synapsen spielten nach ihren Regeln. Depressionsalarm in Stufe rot! - Mademoiselle wurde benachrichtigt und zog unaufgefordert bei der Autorin ein.Das Buch reflektiert mit einem Lächeln, Wut, Trauer, schwarzem Humor und einer Überraschung diesen Besuch bzw. Einzug! Das schwarz gekleidete Fräulein hat ihr geholfen, die Ziele und Wünsche der Zukunft neu auszuloten.Verweigern Sie, liebe Leser, ihrer Mademoiselle nicht die Tür!Leserstimmen:-Mut, nie aufzugeben, auch wenn man glaubt, jetzt geht es nicht mehr weiter, es lohnt sich! Das zeigt uns die Autorin hier sehr eindringlich. Sie gibt dem Leser Einblick in das Leben mit der Depression und zeigt ihren Weg aus dieser Krankheit. Der Weg ist daraus nicht geradlinig, Mademoiselle lässt das nicht immer zu. Sie will ja schließlich auch nicht gleich wieder ausziehen. Aber Mademoiselle verliert und muss gehen. Das wird kritisch und auch mit Humor geschildert, sehr lesenswert!(Sybille, Rezension einer Angehörigen)-Nie zuvor habe ich ein Buch gelesen, was mit spielerischer Leichtigkeit sich dem schweren Thema Depression widmet, ohne es dabei herabzuspielen. Vielleicht ist die Personifizierung der Depression ein Weg, mit ihr auszukommen, wenn sie schon nicht verschwindet. Das Buch ist Ratgeber und Mutmacher in einem. Und man kann sogar der Depression ein wenig Humor abgewinnen und das Leben weniger dunkel sehen.(Nadine, Rezension einer Betroffenen)Einfach nur ICH...: GesamtausgabeIch wurde zur Hure und dann zum Junkie. Die Biografie schildert meinen Abstieg in das Milíeu der Prostitution und der Drogenhölle, die damit verbunden war. Aber ich gab mich nicht auf und wagte eine mühevolle Auferstehung in ein normales Leben. Schonungslos offenbare ich meine Zusammenbrüche und den immer wiederkehrenden Kampf ums nackte Überleben. Für einen Neuanfang mußte ich viel aufgeben. So führte mich mein Weg in ein fremdes Land, mit mir völlig fremden Sitten. Es war schwer, aber ich habe es geschafft und lebe heute noch dort, mit meinem Mann und fünf Kindern.© Christine Erdiç



Bildinformation: Frau Christine Erdiç