Mal dir den Alltag bunt!

Welchen Einfluss haben eigentlich Farben auf uns? Wie wirken sie auf unsere Psyche, und was können sie verändern? Dieser praktische kleine Ratgeber geht der Sache auf den Grund und gibt so manch einen Tipp, um den Alltag und das Leben etwas bunter zu gestalten.

Die Farben und ihre Wirkung

Farben haben eine ganz bestimmt Wirkung auf unsere Psyche. Stellen wir uns einmal eine Welt in Dunkelgrau vor. Der Himmel, die Straßen und Häuser, auch die Menschen, alles in Grau. Nach einer kurzen Zeit schon wird uns das in eine mehr oder weniger bedrückte Stimmung versetzen.

Jeder von uns hat natürlich seine bevorzugten Farben, die ihm meist auch gut zu Gesicht stehen. Hier muss man jedoch auch unterscheiden, welche Farbe für welchen Zweck eingesetzt werden soll. Eine rote Bluse mag uns frischer aussehen lassen, aber wie ist es mit einem Zimmer, das man komplett rot streicht?

Hier nun die Farben und ihre Wirkung auf uns:

Rot:
Die Farbe Rot steht für Leben, Energie, Dominanz, Erotik, Leidenschaft, Agressivität und Vitalität. (In einem roten Schlafzimmer kann man somit alles erwarten, nur keinen erholsamen Schlaf.) Die Farbe Rot stärkt das Selbstwertgefühl.

Rosa:
Einfühlungsvermögen, Beruhigung, Geborgenheit, Mitleid, Optimismus, Abbau von Agressionnen

Orange:
Vertrauen, Harmonie, Vitalität, Freude, Heiterkeit, Motivation, Stärkung des Reaktions- und Lernvermögens

Gelb:
Sonne, Licht, Wachstum, Neid, Ehrgeiz, Intelligenz, Stärkung des Nervensystems und der Konzentration (Die Farbe Gelb lässt übrigens kleine Räume größer erscheinen.)

Grün:
Hoffnung, Zufriedenheit, Natur, Regeneration, Wachstum, Kreativität, Ausgewogenheit, Freiheit und Harmonie

Blau:
Frieden, Vertauen, Sicherheit, Schutz, Geduld, Intuition, Kühle und Einsamkeit (Die Farbe Blau soll helfen, Ängste abzubauen und einen ruhigen Schlaf zu unterstützen.)

Violet:
Heilung, Frieden, Regeneration, Ausgleich, Individualismus und Spiritualität

Weiß:
Reinheit, Klarheit, Entschlossenheit, Vollkommenheit und Heilung

Dunkelgrau:
Grenzbereich, Neutralität, Bedrückung

Hell- oder Silbergrau:
Hoffnung und Aufbruch

Braun oder Okker:
Wärme, Beruhigung, Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Gemütlichkeit

Schwarz:
Unergründlichkeit, Trauer, Würde und Ansehen

Gold:
Macht, Reichtum, Inspiration und Kraft, hilft Ängste abzubauen

Silber:
Reinigung, Harmonie, Selbstständigkeit und Sicherheit

Haben Sie Mut dazu, die Farben und ihre Wirkung auf Sie persönlich auszuprobieren!



Bildinformation: Frau Christine Erdiç