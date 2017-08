Aufgeben ist nicht!!!

(fair-NEWS)

Eine klare Kampfansage von Heidi Dahlsen gegen Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings! Die Autorin erzählt beherzt und offen aus ihrem Leben und gibt dabei so manchen Denkanstoß.KampfansageFühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH? Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an? Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf. Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können. Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Produktinformation• Taschenbuch: 78 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (1. März 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1508687269• ISBN-13: 978-1508687269• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,5 x 20,3 cmAutorin Heidi Dahlsen:. Dieses Buch ist ein Ratgeber für Betroffene und all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Auf meiner Webseite: www.autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com finden Sie u.a. Leseproben zu meinen Büchern sowie Infos zu meinen Autorenfreunden und Buchtipps.©byChristine Erdiç



Bildinformation: Frau Christine Erdiç