pdfToolbox-Update 9.3 ab sofort verfügbar

(fair-NEWS) Berlin, 11. August 2017 - callas software, ein führendes Unternehmen für automatische PDF-Verarbeitung in Prepress- und Archivierungslösungen, hat heute Version 9.3 seines Flaggschiffproduktes pdfToolbox veröffentlicht. Das Update enthält kleine, aber signifikante neue Funktionen, die die Arbeit einfacher gestaltet.



Neuerungen in Version 9.3

Folgende neue Funktionen sind in callas pdfToolbox 9.3 integriert:

- Das Update verwendet nun die neueste Version der Adobe PDF Library. Es bietet Fehlerbehebungen in den Bereichen Rendering sowie Transparenzreduzierung und verbessert die Stabilität sowie Leistung der Anwendung.

- Eine neue Switchboard-Aktion ermöglicht die Umwandlung von Seiten mit CMYK (und optional Schmuckfarben) in vorseparierte Seiten (ohne Rasterung). Eine einseitige CMYK-PDF-Datei wird in eine vierseitige, vorseparierte PDF-Datei konvertiert. Vorseparierte Seiten verfügen über Metadaten, damit kompatible Geräte sie als solche erkennen können.

- Die Prüfung in PDFToolbox für die Größe eines Seitenfeldes, wie die Trim-Box, wurde erweitert. Nun ist es auch möglich, zu überprüfen, ob eine Seite entweder eine vorgegebene Größe oder ein Vielfaches von ihr hat. Dadurch weiß der der Anwender, ob eine Seite proportional auf die gewünschte Größe skaliert werden kann.

- Eine kleine aber komfortable Funktion vereinfacht die Entwicklung von Profilen und Prozessplänen mit Variablen: Beim Testen von Profilen oder Prozessplänen in pdfToolbox Desktop lassen sich nun Variablen von der letzten Ausführung erneut laden. Darüber hinaus ist es möglich, sie in eine JavaScript Object Notation (JSON)-Datei zu exportieren oder eine JSON-Struktur zu laden. Dieselbe JSON kann auch in der CLI oder dem SDK von pdfToolbox verwendet werden. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis, wenn es darum geht, Profile mit großen Mengen an Variablen zu testen.



Zusätzlich sind in Version 9.3 viele Probleme behoben:

https://www.callassoftware.com/de/produkte/pdftoolbox?type=product&product=pdftoolboxserver&tab=release-notes



Verfügbarkeit & Preise

callas pdfToolbox 9.3 ist ab sofort verfügbar:

- Das Update pdfToolbox 9.3 ist für Anwender der pdfToolbox 9 kostenlos. Es gilt der pdfToolbox-9-Schlüssel.

- pdfToolbox Desktop für manuelle Verarbeitung als Plug-in für Adobe Acrobat oder eigenständig ist ab 499 Euro erhältlich. Der Preis für ein Upgrade von pdfToolbox 8 beträgt 199 Euro. Ein Upgrade von pdfToolbox 7 kostet 299 Euro.

- pdfToolbox Server, CLI und SDK für vollautomatische Verarbeitung und Integration in andere Lösungen ist ab 3.999 Euro verfügbar. Upgrades auf pdfToolbox Server 9.3 sind im Support- und Wartungsvertrag enthalten. Anwender ohne gültigen Wartungsvertrag können ihren Händler vor Ort oder Four Pees kontaktieren.



Für weitere Anfragen zu Verfügbarkeit und Preis oder zu den Angeboten kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort oder Four Pees via sales@fourpees.com. Eine voll funktionsfähige, zeitlich begrenzte Testversion steht unter https://www.callassoftware.com/de/support/downloads zum Download bereit.