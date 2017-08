Oberarztstelle Psychiatrie - Machen Sie bei uns Karriere!

(fair-NEWS)

Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (kurz: PZN) ist mit rund 1.200 Behandlungsplätzen an fünf Standorten (Wiesloch (Hauptsitz) und Zentren für Psychische Gesundheit in Bruchsal, Mosbach, Schwetzingen und Weinheim) eines der größten Fachkrankenhäuser für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Baden-Württemberg. Wir tragen die Hauptverantwortung für die psychiatrische Versorgung der Region Nordbaden mit rund 1,6 Millionen Bürgerinnen und Bürgern.Rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier in fünf Kliniken (den Kliniken für Allgemeinpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik I + II, dem Gerontopsychiatrischen Zentrum, der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie und der Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung), vier Tageskliniken, zwei Service Centern, einem Ambulanten Psychiatrischen Pflegedienst, einem Zentralen Ambulanzzentrum (mit Zentraler Aufnahmekoordination) und einem Psychiatrisches Wohn- und Pflegeheim zusammen.Als Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg setzen wir außerdem auf Forschung und Lehre mit Praxisbezug und eine konsequente Weiterentwicklung von Diagnostik und Therapie.Sie sind Oberärztin Psychiatrie oder Oberarzt Psychiatrie und auf der Suche nach einer Oberarztstelle Psychiatrie, die mit spannenden Herausforderungen und attraktiven Vorteilen aufwarten kann?Bitte bewerben Sie sich als Oberärztin Psychiatrie oder Oberarzt Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden!Für uns als Arbeitgeber sprechen starke Argumente:Wir haben was zu bietenIm Rahmen der Oberarztstelle Psychiatrie garantieren wir Ihnen eine sichere Anstellung inmitten der Rhein-Neckar-Region mit hohem Freizeitwert. Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, unter anderem durch eine Kinderbetreuung im Haus und die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten. Eine Vergütung im Einklang mit dem TV Ärzte ZfP, vergleichbar mit jener der Universitätskliniken in Baden-Württemberg, gehört bei uns zum Standard. Wir setzen ansprechende Personalkonzepte für strukturierte Prozesse bei der Entwicklung, Einarbeitung und dem individuellen Gesundheitsmanagement ein und lassen Sie in den Genuss vielfältiger sonstiger Vorteile kommen (etwa ärztlicher Schreibdienst, unkomplizierte Dokumentation aufgrund elektronischer Patientenakte, elektronisches Diktat sowie Optionen zur Nebentätigkeit (Vorträge, Gutachten oder Studien)).Wir leben VielfaltAm Psychiatrischen Zentrum Nordbaden ist zusätzlich zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem medizinischen Bereich (z.B. Ober- und Assistenzärztinnen und -ärzte) auch Fachpersonal aus anderen Bereichen, von der Therapie über die Pflege bis hin zu sonstigen Tätigkeitsfeldern (z.B. Service), vertreten. Die Kooperation erfolgt in multiprofessionellen hoch qualifizierten Teams mit guten Arbeitsklima, deren Mitglieder sich gegenseitig bereichern.Wir fördern Ihre GesundheitWir sind fest davon überzeugt, dass gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich durch eine höhere Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit, Motivation und Produktivität auszeichnen. Unser arbeitsplatzbezogenes und betriebsspezifisches Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) soll Sie dabei unterstützen, gesund zu bleiben. Die BGM-Maßnahmen betreffen beispielsweise Gesundheitsgerechte Führung oder die Begleitung und Unterstützung individueller Gesundheitskompetenz (potentielle Themenbereiche: Ausbildung von Kursleitern für verschiedene Entspannungsmethoden, Stressbewältigung durch die Praxis der Achtsamkeit oder Kurze Pausen im (Berufs-)Alltag erholsam gestalten).Wir bringen Sie voranUns am PZN liegt es besonders am Herzen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Weiterbildungsmaßnahmen persönlich und beruflich gefördert werden. Im Rahmen der Oberarztstelle Psychiatrie garantieren Ihnen eine persönliche Unterstützung und Begleitung mittels Personalentwicklungsmaßnahmen wie Führungskräftetraining, Managementweiterbildung und Coaching in einem herausfordernden wissenschaftlichen Umfeld.Wir unterstützen Sie auf allen EbenenNeben einer Personalpolitik zur Förderung von Chancengleichheit setzen wir auf gute Kooperation und einen offenen Dialog der Führungskräfte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Feedback, Erreichbarkeit und eine wertschätzende Kommunikation sind hier selbstverständlich. Am PZN erhält jede und jeder die zur bestmöglichen Ausführung der individuellen Aufgaben benötigte Unterstützung.Auf Seite über "Karriere" ( www.pzn-wiesloch.de/karriere/ ) sind die derzeitigen Angebote für den Komplex Oberarztstelle Psychiatrie aufgelistet. Sie finden dort auch den mit dem Klink Award prämierten Videoclip über die Arbeit am PZN. Falls das passende Angebot nicht dabei ist, bewerben Sie sich bitte initiativ. Über den Job-Newsletter können Sie sich außerdem über neue Vakanzen auf dem Laufenden halten lassen.Noch Unklarheiten?Unser Serviceteam der Personalabteilung beantwortet Ihnen alle Fragen unter 06222 55-2496.Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



Bildinformation: Zentralgebäude des PZN