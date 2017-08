PDF Compressor erzeugt barrierearme PDF-Dokumente

Pressemitteilung von Foxit Europe GmbH

(fair-NEWS) Berlin, 11. August 2017. Die Foxit Europe GmbH hat eine neue Version ihres PDF Compressors veröffentlicht. Mit dieser können Anwender gescannte Dokumente im Rahmen der Texterkennung mit Strukturinformation als PDF oder PDF/A erzeugen. Damit automatisiert Foxit einen großen Teil der sonst manuellen Arbeit, um digitalisierte Dokumente vollständig barrierefrei abzubilden. Die Kosten werden signifikant reduziert.



Immer mehr öffentliche Verwaltungen und Unternehmen aus der privaten Wirtschaft verfolgen das Ziel, sich barrierefrei darzustellen. Hierzu gehört unter anderem das Gestalten von Internetseiten, das in der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung, kurz BITV, geregelt ist. Der ISO-Standard PDF/UA (Universal Accessibility) hingegen enthält Vorgaben, die einen uneingeschränkten Zugriff auf Inhalte in PDF-Dateien ermöglichen. Dies ist zusätzlich im Rahmen einer Multi-Channel-Strategie vorteilhaft, denn diese Dokumente sind auch auf mobilen Endgeräten gut lesbar.



Das Erstellen solcher barrierefreien Dokumente ist bei digital erzeugten Dateien vergleichsweise einfach. Mit entsprechenden Vorlagen und dem Accessibility-Checker von Microsoft lassen sich MS-Office-Dateien weitestgehend automatisiert nach PDF/UA konvertieren. Anders sieht es bei gescannten Dokumenten aus. Sie sind zunächst nur Images, bei denen sämtliche Aufbauinformationen - sogenannte PDF-Tags - fehlen. Tags kennzeichnen insbesondere Überschriften, Tabellen, Bilder inklusive ihrer Unterschriften, so dass diese vom allgemeinen Fließtext unterschieden werden können. Sie bilden damit die technische Basis, um Dokumente im Hinblick auf ihre Struktur zu beschreiben.



Hier setzt der PDF Compressor von Foxit Europe an. Er konvertiert gescannte Dokumente in hochkomprimierte PDF/A-Dateien. Mit der neuen Funktionalität erfasst er zusätzlich im Rahmen der Volltexterkennung - soweit automatisch möglich - die Strukturen und setzt entsprechende Tags. So entstehen PDF/A-Dateien, die technisch gut vorbereitet sind, um vollständig dem PDF/UA-Format zu entsprechen und damit barrierefrei sind. Anwender sparen sich auf diese Weise zahlreiche manuelle und kostenintensive Schritte, um Dokumente im Hinblick auf ihre Struktur zu erkennen und zu kennzeichnen.



Am 31. August 2017 veranstaltet Foxit um 11.00 Uhr das Webinar "Barrierearme PDF-Dokumente mit dem PDF Compressor erzeugen". Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kostenfrei:

Über Foxit Europe GmbH:

Foxit ist ein führender Softwareanbieter schneller, preisgünstiger und sicherer PDF-Lösungen. Unternehmen und Endanwender können ihre Produktivität steigern, wenn sie bei der Arbeit mit PDF-Dokumenten bzw. Formularen Client- und Server-seitig Lösungen von Foxit verwenden. Foxit ConnectedPDF ist eine bahnbrechende Technologie, die als Funktionalität in Produkten wie PhantomPDF integriert ist und damit die weltweite Zusammenarbeit und die Produktivität beim Erstellen, Teilen sowie Nachverfolgen von PDF-Dokumenten erheblich verbessert. Software-Entwickler können mit Foxits Software Development Kits (SDKs) robuste PDF-Technologien in ihre Applikationen integrieren, um Kosten zu reduzieren und Markteinführungszeiten zu verkürzen.

Die Foxit Europe GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt die Server-basierten PDF-Dokumenten- und Datenkonvertierungslösungen PDF Compressor und den Rendition Server mit maßgeschneiderten Dienstleistungen und herausragendem Support. Als European PDF Center of Excellence unterstützt das Unternehmen Anwender bei allen Herausforderungen rund um das PDF-Format.

Mehr als 425 Millionen Anwender sowie mehr als 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern haben Foxits Produkte, die den PDF ISO-Standard 32000 erfüllen, im Einsatz. Als Vorstandsmitglied der PDF Association beteiligt sich Foxit aktiv an der Weiterentwicklung aller PDF-ISO-Standards.

Foxit unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien und Europa.

Weitere Informationen: https://www.foxitsoftware.com/de

