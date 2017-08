Wartungsarmer Embedded PC für den Bahnbetrieb

Pressemitteilung von ICP Deutschland GmbH

(fair-NEWS) In Zügen und S-Bahnen werden immer mehr Funktionen realisiert, die Rechenleistung benötigen. Ob Video-Überwachung, Entertainment-System oder Fernüberwachung, alle benötigen einen PC, der für diese Gegebenheiten geeignet ist. Der IRS-100-ULT3 von ICP Deutschland ist ein robuster und wartungsarmer Embedded PC, der mit einem Intel® Skylake Core™ i5-6300U Prozessor ausgestattet ist. 4GB DDR4 Arbeitsspeicher sind bereits vorinstalliert und kann auf max. 32GB DDR4 ausgebaut werden. Der Embedded PC kommt bei einer Betriebstemperatur von -40°C ~ +70°C ohne einen internen Lüfter aus. Zwei LAN und ein USB Port sowie der 16VDC oder 160VDC Spannungsanschluss sind mit einem schraubbaren M12 Stecker ausgeführt. Zusätzlich stehen noch zwei weitere USB 3.0, ein VGA sowie drei isolierte Ports wie ein DisplayPort und zwei RS-232/422/485 zur Verfügung. Zwei extern zugängliche, hot-swappable 2.5“ SATA 6Gb/s Laufwerksschächte ermöglichen ein einfaches Wechseln der arbeitenden SSD-Massenspeicher. Zusätzliche Speicherkapazität bieten CFast und mSATA Steckplätze. Für den mobilen Einsatz sind die Dual SIM-Card Slots hilfreich, die eine Verbindung zu zwei verschiedenen Mobilfunkprovidern ermöglichen. Für den Einsatz im Bahnbetrieb ist der IRS-100-ULT3 Embedded PC nach den EN55155 Norm geprüft. Auf Kundenwunsch assembliert ICP den IRS-100-ULT3 mit industriellen RAM, Massenspeicher und gewünschtem Betriebssystem (Windows® Embedded Standard 7 E, 8 und 10 IoT) zu einem fertigen Ready-to-Use System.



