Umweltfreundliches Reinigungssystem für die Glas- und Solarreinigung bis 21 m Höhe

Die PEC Reinigungsmaschinen Berlin GmbH bietet mithilfe des Wasseraufbereitungssystems PURAQLEEN eine umweltfreundliche Reinigung. Fließt das demineralisierte Reinstwasser ab, hinterlässt es streifen- und fleckenfreie Oberflächen. Dieses System ermöglicht den Einsatz in den Bereichen Glasfassadenreinigung und Solarreinigung. Die Technologie gewährleistet eine großflächige Reichweite in einer Arbeitshöhe von bis zu 21 Metern. Sie eignet sich für eine regelmäßige Anwendung. Zusätzliche Aufwendungen in Form von Arbeitsbühnen entfallen bei der Solarreinigung und Glasfassadenreinigung aufgrund der genannten Reichweite. Die Firma PEC Reinigungsmaschinen bietet mit dem PURAQLEEN Wasseraufbereitungssystem für die Vermietung & zum Kauf an. Damit wählen Kunden aus, ob Sie die Glasfassaden- und Solarreinigung zeitlich begrenzt oder dauerhaft in Anspruch nehmen möchten. Der Mietpark der Firma umfasst professionelle Reinigungsmaschinen wie Scheuersaugmaschinen oder Hochdruckreiniger. Nach Absprache erfolgt eine Kurz- oder Langzeitmiete. Für Vermietung & Verkauf der PEC Reinigungsmaschinen dient ein Kontaktformular zur Anfrage. Darüber hinaus ist der Kontakt auch per E-Mail oder telefonisch möglich. Bei Bedarf erhalten Interessenten einen Rückruf. Der Service beinhaltet eine umfassende Beratung sowie eine Demonstration der Reinigungstechnik mittels PURAQLEEN für die Solar- und Glasfassadenreinigung.Mehr Infos zum Reinigungssystem erhalten Sie hier: www.reinigungsmaschinen-berlin.de/index.php/anfrage-solar-glas-reiniger



Bildinformation: Glasfassadenreinigung / Solarreinigung