Getreidefreies Hunde Trockenfutter Plus15 der Extraklasse

(fair-NEWS)

Getreidefreies Hunde Trockenfutter Plus 15 der Extraklasse.Kaufen Sie eines der besten und getreidefreien Hunde Trockenfutter auf dem Markt!Das getreidefreie Hunde Trockenfutter wurde mit viel Fleisch und er bekömmlichen Kartoffel schonend hergestellt.Mit 3 Sorten Fleisch. Geflügel, Lachs und Hirsch.AKTIONSPREIS ab 2 Säcke nur 29.98EUR - 100g nur 0.30EUR - Sie Sparen 20 Euro bei 2 Säcken!Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei Plus15 der Extraklasse.Sie können sicher sein, dass es eines der besten und hochwertigsten Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei auf dem Markt ist!Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei mit 15 Pluspunkten für Ihr Hund:Plus 1: Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei. 3er-Mix Gold-Edition ist bestens geeignet für alle RassenPlus 2: Mit viel Lachs, welcher im Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei geruchsneutral ist, sowie den lebensnotwendigen Inhaltstoffen wie Omega 3 und 6 Fettsäuren für ein gepflegtes Fell, Entwicklung der Gelenke und Hilfe bei der Nervenbildung.Plus 3: Getreidefrei, deshalb auch für Allergiker geeignet.Plus 4: Mit der bekömmlichen Kartoffel und deren optimalen Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen, was Sie in Verbindung mit dem Stärkegehalt zu einem kalorienarmen Nährstofflieferanten macht.Plus 5: Leinsaat ist zur Stärkung des Immunsystems und zur Unterstützung der Verdauung bestens geeignet.Plus 6: Mit allen notwendigen Mineralstoffen aus natürlichem Ursprung im Fleisch und den weiteren Zutaten ist ein ausgewogener Gehalt an Mineralstoffen, der die Gelenke und Knochen beim Wachstum unterstützt, gesichert.Plus 7: Verdauung: Zellulose verbessert die Nährstoffverdauung und verringert so die Anzahl der unverdauten Nährstoffe im Dickdarm. Dadurch ist der Kot trockener und konsistenter.Plus 8: Zahnreinigung. Durch die Beigabe von zellulosem Fasernetzwerk werden die Zähne schonend gereinigt.Plus 9: Frei von Farbstoffen und ohne synthetische Konservierungsstoffe.Plus 10: Zink beschleunigt die Wundheilung und stärkt das Immunsystem.Plus 11: B-Vitamine beeinflussen positiv das Nervensystem und den Stoffwechsel.Plus 12: Kupfer ist ideal für die Bildung des roten Blutfarbstoffes und den Eisenstoffwechsel.Plus 13: Drei Sorten Fleisch für mehr Abwechslung. Geflügel, Lachs und Hirsch mit der bekömmlichen Kartoffel. 3 x Protein welches von sehr hoher Qualität ist.Plus 14: Optimale Versorgung mit natürlichen Vitaminen.Plus 15: Eines der besten Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei. 3er-Mix Gold-Edition Plus15 Gold-Edition. Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei. 3er-Mix Gold-Edition10 kg auf dem Markt!Kaufen Sie eines der besten und hochwertigsten Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei Plus15 mit 15 Pluspunkten auf dem Markt!Damit auch Ihr Hund optimal mit hochwertigen Nährstoffen versorgt ist.Alleinfuttermittel für HundeWenn Sie Ihren Hund Getreidefrei Ernähren und vor Getreide Allergien schützen wollen ist dieses Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei Ideal.Beachten Sie unsere Staffelpreise bei Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei. Mehr einkaufen lohnt sich!Jetzt einkaufen unter:



Bildinformation: Getreidefreies Hunde Trockenfutter Plus 15