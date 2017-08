Interessante Einblicke in Stellenangebote Psychiatrie im Klinikum am Weissenhof

(fair-NEWS)

Am 16. Juli 2017 zeigte die psychiatrische Einrichtung Klinikum am Weissenhof beim Tag der offenen Tür Bewerbern auf Stellenangebote Psychiatrie, was sie zu bieten hat: Karrierechancen, Forschungsmöglichkeiten, aber auch geregelte, familienfreundliche Arbeitszeiten. Zahlreiche Besucher machten von dem Angebot, mit den Mitarbeitern des Klinikums ins Gespräch zu kommen, Gebrauch.Allen Fachkräften, seien es Ärzte oder Pflegepersonal, die sich beruflich neu ausrichten oder weiterentwickeln möchten, bietet das Klinikum am Weissenhof interessante Stellenangebote Psychiatrie. Davon konnten sich am 16. Juli 2017 Besucherinnen und Besucher überzeugen. Viele Interessierte waren der Einladung gefolgt und erlebten, welche Stellenangebote Psychiatrie was das Haus zu bieten hat. Bei geführten Rundgängen war es möglich, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt ins Gespräch zu kommen, oder die Präsentationen der einzelnen Kliniken mit ihrem breiten Behandlungsspektrum und allen Interventionsformen kennen zu lernen.Stellenangebote Psychiatrie mit toller Work-Life-Balance"Hand aufs Herz: Karrierepläne verfolgen, sich in der Forschung einen Namen machen oder als Gutachter oder Lehrender an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule zu arbeiten, sind für Fachkräfte mit hervorragenden Qualifikationen ein Muss", sagt Personaldirektor Roland Kuttner. "Diesem Anspruch werden unsere Stellenangebote Psychiatrie in vollem Umfang gerecht. Gleichzeitig sind diesen potenziellen Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Freizeitmöglichkeiten und eine gute Infrastruktur mindestens ebenso wichtig." So ist das Klinikum am Weissenhof bestrebt, seinen Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Bereits seit 2010 gibt es die betriebliche Kinderbetreuung in den Kernarbeitszeiten für 44 Kinder im Alter ab 6 Wochen bis zum Schuleintritt. Und als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, einer Kantine, die nach der Philosophie von slow-food geführt wird, verbindlich geregelten Arbeitszeiten plus einer zusätzlichen Altersvorsorge ist das Klinikum am Weissenhof für Bewerber auf Stellenangebote Psychiatrie mehr als attraktiv.



Bildinformation: Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof