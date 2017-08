R/GA übernimmt weltweiten Creative Lead für Wella und Clairol

(fair-NEWS)

New York / London / Berlin, 11.08.2017 - Riesenerfolg für R/GA: Coty, der drittgrößte Beautykonzern weltweit, überträgt der Agentur sämtliche Kreativ-Aufgaben zur Vermarktung seiner neu erworbenen Haarpflege-Marken Wella und Clairol. Die Betreuung der deutschen Traditionsmarke wird R/GA Deutschland übernehmen, da Wella seinen Hauptsitz und mehrere Produktionsstätten in Deutschland hat.Wella und Clairol waren Teil des Beauty Business, das Coty im Oktober 2016 von Procter & Gamble übernahm. Insgesamt gingen 40 namhafte Marken an Coty, unter anderem Gucci und Hugo Boss sowie Cover Girl und Max Faktor. Im Zuge der Neuausrichtung der beiden renommierten Haarpflege-Marken, tritt R/GA als kreative Leadagentur die Nachfolge der Agenturgruppe Grey an."Die Zusammenarbeit mit einer der führenden Kreativagenturen ist Teil unserer neuen Markenstrategie. Mit der Entscheidung für R/GA initiieren wir ein völlig neues Level an Kreativität und Attraktivität, um die Entwicklung von Wella und Clairol noch stärker zu beleben. R/GA teilt unsere hohen Ansprüche bei diesem Prozess und wir sind sicher, den richtigen Partner an Bord zu haben", so Sam Southey, VP Creative and Integrated Communications.R/GA verfügt bereits über Erfahrungen im Beauty- und Haarpflege-Sektor. Vor einigen Jahren betreute die Agentur bereits den L'Oreal Etat. Ab sofort wird R/GA die Marke Wella weltweit und Clairol vornehmlich in den USA neu positionieren.R/GA Managing Director Berlin Sascha Martini dazu: "Die Zeit ist reif für eine kreative Transformation der Kosmetik- und besonders der Haarpflegeprodukte, die über den Einzelhandel vertrieben werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Coty und darauf, mit unserer Darstellung der angesehenen Marken Wella und Clairol zu überraschen."



Bildinformation: Ab sofort wird R/GA die Marke Wella weltweit und Clairol vornehmlich in den USA neu positionieren. (Bildquelle: @R/GA)