Frankfurt am Main, 11. August 2017. Ob Hochzeitskleid, Brautstrauß, Hochzeitstorte oder Eheringe – am 22. Oktober 2017 steht das Grandhotel Hessischer Hof ganz im Zeichen des schönsten Tags im Leben. Besucher der Hochzeitsmesse ALL YOU NEED in Frankfurts einzig privat geführtem Fünf-Sterne-Luxus-Hotel können sich auf reichlich Inspiration aus den Bereichen Design, Technik, Schmuck und Brautmode freuen.Von 10 bis 17 Uhr präsentieren rund 20 Aussteller aus dem Rhein-Main-Gebiet im Grandhotel Hessischer Hof ihre Angebote. Neben Brautkleidern von „Der Brautladen“ und „WEISS zu SCHWARZ“, entdecken die Besucher Ideen für ein festliches Make Up, Frisuren, Blumengestecke, Dekoration sowie Musik. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit vor Ort den passenden Fotografen, Konditoren und die perfekte Einladungskarte für die Hochzeit auszuwählen. Gäste erhalten nicht nur zahlreiche Tipps, die umfassende Beratung der Fachexperten unterstützt sie zudem bei der richtigen Planung und Umsetzung ihrer Feier.Die Hochzeitsmesse bietet auch die Möglichkeit, das Grandhotel Hessischer Hof als Festtags-Location kennenzulernen. Insgesamt zehn klassisch und gleichzeitig modern eingerichtete Veranstaltungsräume bieten im Fünf-Sterne-Superior-Hotel mit unterschiedlicher Größe und einer Kapazität von bis zu 300 Personen viel Platz zum Feiern. Neben dem Ausrichten einer Hochzeitsfeier, ist das Luxushotel mit seinen stilvollen Räumlichkeiten auch ideal für Geburtstags- oder Firmenevents.• Der Eintritt zur Messe im Grandhotel Hessischer Hof ist kostenfrei.• Weitere Informationen unter www.grandhotel-hessischerhof.com



Bildinformation: Träume werden wahr: Die Hochzeitsmesse All YOU NEED im Grandhotel Hessischer Hof