SEO Agentur verhilft Unternehmen zu Erfolg

(fair-NEWS) Online Marketing als wichtiger Bestandteil der Marketing Strategie



Neben einem ausgereiften Offline Marketing Konzept ist heutzutage das Online Marketing, insbesondere für Online Shops, von großer Bedeutung. Die meisten Konsumenten informieren sich vor einem Kauf im Internet über Preise und Produktmerkmale. Aufgrund dessen sollten Unternehmen auch über das Internet an Ihren potentiellen Kunden herantreten. Eine Möglichkeit diese zu erreichen ist beispielsweise die Suchmaschinenwerbung (SEA). Der Werbetreibende schaltet hierbei Anzeigen auf Google & co. und erscheint so weiter oben in den Suchergebnissen. Üblicherweise zahlt der Werbetreibende hierbei für jeden Klick auf seine Anzeige. Es fallen also nur Kosten an, wenn ein Kunde erreicht wird. Da die Anzeigen auch nur bei relevanten Suchwörtern geschaltet werden, kann die Zielgruppe direkt erreicht und Streuverluste vermieden werden.



Suchmaschinenoptimierung für den langfristigen Erfolg



Um schnell und gezielt Kunden zu erreichen ist SEA die richtige Methode. Aufgrund der relativ hohen Kosten ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO) auf Dauer aber besser geeignet. Durch eine Optimierung der Webseite für Suchmaschinen steigt die Unternehmens-Webseite für die relevanten Suchbegriffe in den Ergebnissen der Suchmaschine (organische Suchergebnisse) weiter nach oben. Dies sorgt dafür, dass das Unternehmen von potentiellen Kunden schnell & einfach gefunden wird. In diesem Fall kostet ein Klick auf das Suchergebnis dem Unternehmen nichts, weshalb SEO auf Dauer günstiger ist als SEA. Allerdings dauert es eine gewisse Zeit bis die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen.



