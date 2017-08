bookingkit vereinfacht Buchung von Freizeitaktivitäten

Pressemitteilung von global communication experts GmbH

Mehrfacher Testsieger steigert die Digitalisierung von Touren und Aktivitäten

(fair-NEWS) Berlin, 11. August 2017. Weniger als 25 Prozent der weltweit auf 130 Milliarden US-Dollar geschätzten Erlebnisbranche ist digitalisiert. Um entsprechende Voraussetzungen für die Online-Buchung von Touren und Aktivitäten zu schaffen, ist eine einfache Technologie, die die Digitalisierung der Angebote im Markt ermöglicht, unabdingbar. bookingkit, die Online-Buchungs- und -Verwaltungslösung für Erlebnisanbieter, wurde dieses Jahr mehrfach ausgezeichnet und bietet Anbietern von Touren und Aktivitäten genau dies. Das Unternehmen trägt damit dazu bei, den Anteil der online-buchbaren Erlebnisse auszubauen.

Zahlreiche Anbieter von Freizeitaktivitäten von Reiseführern, über den Segway-Verleih bis hin zu Escape-Rooms oder Trampolin-Jumphouses setzen bereits auf bookingkit. Aktuell sind dadurch 23.000 online-buchbare Erlebnisse über die entsprechenden Anbieter-Webseiten oder Vertriebskanäle wie mydays, GetYourGuide oder TripAdvisor verfügbar – Tendenz steigend. Die Software-Lösung von bookingkit überzeugt durch seine intuitive und zeitsparende Software nicht nur seine Kunden, sondern auch anerkannte Vergleichsportale wie vergleich.org oder Netzsieger und wurde dieses Jahr überdies von der Initiative Mittelstand mit dem angesehenen „Innovationspreis IT“ ausgezeichnet.

Mit einer Bewertung von 1,7 („gut“) sichert sich bookingkit auf vergleich.org, einem der größten unabhängigen Vergleichsportale Deutschlands, den Testsieg im Bereich „B2B-Software zur Verwaltung von Kundenterminen und -buchungen im Überblick“. Besonders überzeugt hat das junge Start-up im Vergleich zu den Konkurrenten durch den dauerhaft kostenlosen Basistarif, die flexible Vertragsdauer sowie die Auszahlung des generierten Umsatzes jederzeit auf Abruf (

Das Vergleichsportal Netzsieger bewertet bookingkit mit 4,85 von 5 Punkten im Einzeltest als praktische und kostengünstige Buchungslösung für Anbieter von Freizeitangeboten. bookingkit punktet durch die enorme Zeitersparnis, die mit der Nutzung der Software einhergeht sowie die faire Preisgestaltung, den hohen Bedienkomfort und den exzellenten Support des bookingkit-Teams. Das Fazit: Für wenig Geld werden zahlreiche Features geboten, die das Managen moderner Erlebnisangebote erheblich erleichtern. Die innovative Onlinebuchungssoftware hilft bei Kundenservice, Eventmanagement und Neukundengewinnung (

Dieses Jahr erhielt das Berliner Unternehmen zudem von der Initiative Mittelstand, der Interessengemeinschaft für mittelständische Unternehmen, den „Innovationspreis IT“. Die Initiative Mittelstand kürt damit besonders innovative Lösungen, die mittelständische Unternehmen fit für eine erfolgreiche digitale Zukunft machen (

„Wer angetreten ist, eine komplette Branche zu digitalisieren, muss nicht nur Out-of-the-Box funktionieren, sondern möglichst alle Anbieter unterschiedlichster Größe, Ausrichtung und Themen hinter sich vereinen. bookingkit ist daher nicht nur in seinen Funktionen eine der umfangreichsten Lösungen in ganz Europa, sondern auch was seinen Anspruch angeht, die vielfältigste“, sagt Lukas C. C. Hempel, Geschäftsführer von bookingkit. „Es macht uns sehr stolz, dass unser Bestreben, die beste Lösung im Markt zu sein, entsprechend honoriert wird.“



Bildinformation: bookingkit vereinfacht Buchung von Freizeitaktivitäten

Über bookingkit

bookingkit ist der Branchenführer im Bereich Buchungs- und Verwaltungssoftware für Erlebnisanbieter im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen ermöglicht Anbietern der Freizeitbranche die einfache Digitalisierung ihres Geschäftsbetriebes. Die von bookingkit entwickelte Software erlaubt einen hohen Grad der Automatisierung bei der Verwaltung ganz unterschiedlicher Freizeitangebote und kann als sofort einsetzbare Lösung in die Webseite der Anbieter integriert werden. Somit unterstützt bookingkit seine Kunden in einzigartiger Weise beim Verkauf, der Vermarktung und der Abwicklung ihrer Angebote sowie bei der Verwaltung ihres Unternehmens. Gleichzeitig bietet bookingkit als Channel Manager und Technologieplattform auch (Online-) Reisebüros und Marktplätzen die Möglichkeit auf das digitalisierte Inventar zuzugreifen und damit Freizeitaktivitäten automatisiert in Echtzeit zu buchen. bookingkit mit Unternehmenssitz in Berlin wurde 2014 von Christoph Kruse und Lukas C. C. Hempel gegründet.



