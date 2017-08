Businesszentrum Frankfurt am Main

(fair-NEWS) Frankfurt am Main ist ein bedeutendes Finanz- und Dienstleistungszentrum und gewinnt immer stärker an Ansehen, so Rieta Vanessa de Soet Geschäftsführerin der GMC Global Management Consultants AG in Zug, die ihr Business selbst in der Metropole gestartet hat und den Hauptsitz der GMC AG später nach Zug in die Schweiz verlegt hat.



Was zeichnet Frankfurt am Main aus? Abgesehen von der zentralen Lage, verfügt Frankfurt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und einem der weltweit größten Flughäfen, wodurch Frankfurt immer schnell erreichbar ist.



Die Stadt ist zwar überwiegend für ihren Finanzsektor bekannt, kann aber auch eine große Zahl an Firmen aus unterschiedlichsten Bereichen vorweisen, wie z.B. IT- und Telekommunikationsbranche oder Biotechnologie.



Business Center haben sich im Finanz- und Dienstleistungszentrum von Weltrang seit mehr als 25 Jahren etabliert. Frankfurt ist der Mittelpunkt der Rhein-Main-Region in der mehr als 5 Millionen Menschen leben. Mehr als 300.000 Unternehmen erwirtschaften in ein jährliches Bruttoinlandsprodukt von ca. 180 Milliarden Euro und beschäftigen mehr als 2,5 Millionen Menschen. Der internationale Branchenmix ist für die Business Center Branche eine solide Geschäftsgrundlage, so Rieta de Soet. Daher pflegt die Global Management Consultants AG auch nach wie vor sehr gute Kontakte nach Frankfurt, von denen auch die Kunden in Zug profitieren.