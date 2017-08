Service erfolgreich innovieren

(fair-NEWS)

Innovative Services haben das Potential, unseren Alltag und unser Verhalten stärker zu verändern als rein technische Innovationen. Zudem macht ihr in vielen Fällen disruptiver Charakter diese Art der Innovation besonders interessant.Zudem setzen sich innovative Services dann durch, wenn sie nicht nur einen „Behaviour Change“ bewirken, sondern sich auch einfach ausprobieren, verstehen und nutzen lassen.Bei der Frage, welche Serviceinnovationen es künftig geben wird, lohnt sich ein Blick auf die Trends im Technologie-Bereich. Denn häufig folgen Serviceinnovationen technischen Innovationen.Das Internet of Things (IoT) wird sehr wahrscheinlich als nächster Katalysator für Serviceinnovationen fungieren. Neben Smart Home und Anwendungen im Gesundheitsbereich hat IoT im Mobilitätssektor ein erhebliches Potential, unser Leben grundlegend zu verändern.Innovative Services nutzen neue technische Möglichkeiten oder orchestrieren vorhandene Technologien neuartig, um einen neuen Prozeß zu realisieren oder einen bereits bestehenden grundlegend zu verbessern. Dabei wird die Technik vom Nutzer gar nicht wahrgenommen: Sie ist nur der stille Enabler, der die reibungslose Mechanik hinter dem Service ermöglicht.Worauf müssen Unternehmen bei Innovationen im Service achten und was können sie von bereits erfolgreichen Entwicklern und Machern lernen?Antworten auf diese und andere Fragen liefern die individuell konzipierten Trendexkursionen des SEC | Service Entwicklungs Center.Weitere Informationen zu den Trendexkursionen und möglichen Einsatzfeldern sind hier zu finden: https://www.dieservicefoerderer.de/praxis/exkursionen/



Bildinformation: SEC | Service Entwicklungs Center