Die Tripada Akademie bei " Wuppertal 24 h live "

(fair-NEWS)

Am 08. und 09. September 2017 heißt es in Wuppertal zum 16. Mal "24 Stunden live". Von 15:00 Uhr am Freitag bis 15:00 Uhr am Samstag öffnen Unternehmen in ganz Wuppertal Tür und Tor um Besuchern einen Einblick zu gewähren. Auch die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® ist dieses Jahr dabei, um Menschen in Bewegung zu bringen. Seit 20 Jahren ist die Tripada Akademie in Wuppertal eine angesehene Adresse für Gesundheitskurse im Bewegungs- und Entspannungsbereich. Hierzu zählen Kurse wie Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Tripada Yoga ® für jede Stufe, Yoga für Schwangere, Yoga für Kinder, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Tai Chi, Qi Gong und Stressbewältigung. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert.Im Rahmen von "Wuppertal 24 h live" bietet die Tripada Akademie freitags und samstags einen Tag der offenen Tür an, wo die schönen Kursräumlichkeiten auf ca. 460 qm Fläche besichtigt werden können, sowie Beratungsgespräche zu den angebotenen Leistungen geführt werden können. Ebenso werden kostenlose Probestunden in Tripada Yoga ®, Yoga für Kinder und Pilates angeboten, sowie am Samstag ein dreistündiges Faszienseminar von 12:00 - 15:00 Uhr für 30,00 €.Den gesamten Übersichtsplan über die angebotenen Veranstaltungen zu "Wuppertal 24 h live" der Tripada Akademie kann man auf der Webseite unter <a href="http://tripada-wuppertal.de/wuppertal-24h-live/"> www.tripada-wuppertal.de </a>einsehen. Für Teilnehmer einer Probestunde, die sich im Anschluss gerne für einen entsprechenden Gesundheitskurs anmelden möchten, winkt ein Kursrabatt von 10%.



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga