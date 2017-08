Bio Glühweinbecher für das kommende Weihnachtsgeschäft individuell bedrucken

(fair-NEWS)

Spätestens in den letzten Sommermonaten beginnen bei Gastronomen und Schaustellern meist die Vorbereitungen für das bevorstehende Winter, und besonders das Weihnachtsgeschäft. Snacks, Schmankerl und Köstlichkeiten gehören auf jeden Weihnachtsmarkt, und eine Spezialität darf natürlich nirgends fehlen, der Glühwein.Nun sind im Glühweinverkauf meist Mehrwegvarianten wie Porzellankrüge oder Tassen für den Verkauf verbreitet, aber gerade bei weitläufigen Märkten oder Einkaufstraßen bietet sich der Einsatz von Einwegbechern an. Um dem Faktor Entsorgung durch die Verwendung dieser Glühweinbecher entgegenzuwirken, können Gastronomen und Glühweinverkäufer z.B. umweltfreundliche Bechervarianten aus Bio Materialien nutzen.Als einer der ersten Spezialisten für Gastronomiebedarf und Einwegverpackungen bietet die Pro DP Verpackungen seit einigen Jahren eine Alternative zu herkömmlichen Einweg Glühweinbechern aus Schaumstoff, bzw. Styrophor an. Qualitative Hartpapierbecher mit einer entsprechenden Materialstärke für Heißgetränke werden zum Erreichen der benötigten Dichtigkeit mit einer Barriere aus dem Bio Kunststoff PLA beschichtet. Das Papier stammt dabei aus zertifizierter und nachhaltiger Forstwirtschaft, womit der Becher zu einer kompostierbaren Lösung aus nachwachsenden Materialien wird.Diese Lösung ist für manche Schausteller nicht nur umweltbewußt und praktisch, sondern auch existenziell, da immer mehr Weihnachtsmärkte den Einsatz umweltfreundlicher Bio Einwegverpackungen vorschreiben.Hartpapierbecher, meist für den Coffee to go Bereich, individuell zu bedrucken, ist mit 3-4 Monaten sehr zeitaufwendig, da für leistungsfähige Konditionen, gerade im Großabnehmerbereich, auf Produktionsstätten in Asien oder Übersee zurückgegriffen wird. Die Pro DP Verpackungen hat jedoch auch in diesem Produktbereich die Möglichkeit der Fertigung bei regionalen Partnern geschaffen, was eine Produktion in 4-6 Wochen zulässt, und somit auch für das Weihnachtsgeschäft 2017 noch einen Bio Glühweinbecher mit eigenem Logo, Wunschdesign oder einer Werbebotschaft realisieren kann.Für eine Auflage von 50.000 Bechern liegt der Preis dabei auf dem selben Niveau wie bei einer Fernostfertigung, was letztlich ebenfalls ein Argument sein sollte in diesem Jahr seinen eigenen Bio Glühweinbecher einsetzen zu können.



Bildinformation: Glühweinbecher bei Pro DP Verpackungen