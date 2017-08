Hua Hin lädt zur Amateur Golf Week – Amari Hua Hin ist offizieller Hotelgastgeber

(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main, 11. August 2017: Hua Hin ist bekannt als das Urlaubsdomizil der königlichen Familie – und weiterhin als Thailands Golf-El Dorado: Mehr als zehn Plätze warten auf passionierte Spieler jeder Leistungsklasse. Das Amari Hua Hin, direkt am langen Sandstrand von Khao Takiab gelegen, wurde zum offiziellen Hotel der Hua Hin Amateur Golf Week 2017 gewählt. Golfer aus aller Welt sind eingeladen, eine Woche voller Sonne, Meer und Golfpartien auf Hua Hins Plätzen von Weltklasse zu erleben.Vom 29. Oktober bis zum 4. November 2017 präsentiert das drei Stunden von Bangkok entfernte Seebad zwei seiner besten Golfplätze: Black Mountain Golf Club (18-Loch, PAR 72), der von Phil Ryan entworfen wurde und zu den weltweit Top-100-Plätzen außerhalb der Vereinigten Staaten zählt, und der Banyan Golf Club Club (18-Loch, PAR 72), den ebenfalls zahlreiche Auszeichnungen schmücken. Das Turnier wird über vier Runden gespielt, täglich werden die Ergebnisse bekannt gegeben. Jeden Abend erfolgt während der Happy Hour am Pool des Amari Hua Hin die Vergabe von Einzelpreisen.Das Amari Hua Hin Amateur Golf Week Package kann ab 47.500 Thai Baht (rund 1.124 Euro) pro Person gebucht werden und beinhaltet folgende Leistungen:• Sechs Nächte in einem Deluxe-Zimmer Hillside View mit täglichem Frühstück und zwei Abendessen mit der Gruppe• Vier Golfrunden mit einem Caddie pro Golfer• Golf-Cart auf allen Plätzen• Flughafentransfer von Suvarnabhumi oder Don Muang• Transfer zu den Golfplätzen• Durchgängige Betreuung durch einen englischsprachigen Turnierdirektor• Willkommensgeschenktasche mit Shirt, Handtuch und Kappe• Event-Scoring und GewinnerpreiseFür Begleitpersonen stehen während der Spielzeiten zahlreiche Aktivitäten auf dem Programm. Dazu gehören eine halbtätige Tour durch Hua Hin, eine Wellness-Behandlung im Breeze Spa des Amari Hua Hin, thailändische Kochkurse und Einkaufen auf den lokalen Märkten.



Bildinformation: Hua Hin lädt zur Amateur Golf Week – Amari Hua Hin ist offizieller Hotelgastgeber