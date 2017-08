Wellness & Erholung an der polnischen Ostsee: 4-Sterne-Hotel Lambert mit Meerblick und herrlicher Wellness-Oase

(fair-NEWS)

4-Sterne-Wellnesshotel Lambert mit traumhaftem Meerblick und schönem Spa:Das Strand- und Wellnesshotel Lambert im beschaulichen Badeorts Ustronie Morskie bietet den perfekten Rahmen für einen erholsamen und komfortablen Ostsee- und Wellnessurlaub. Das 4-Sterne-Hotel liegt in hervorragender Lage direkt am Meer und dicht am Strand und bietet eine traumhafte Aussicht auf die blaue Ostsee.Das im Jahr 2013 erbaute Wellnesshotel bietet Gästezimmer in sechs Kategorien, ein À-la-carte-Restaurant und einen Spa- und Wellnessbereich an. Die Zimmer sind allesamt zeitlos und elegant mit stilvollen Holzmöbeln und wertigen harmonisch aufeinander abgestimmten Materialien eingerichtet und mit allem zeitgemäßen Komfort ausgestattet. Warme braune-beige Farben und stimmungsvolle Beleuchtung runden das Gesamtbild ab und verleihen den Zimmern eine natürliche Wohlfühlatmosphäre.Herrliche Wellness-Oase im Hotel Lambert:Der schöne und stilvolle Spa- und Wellnessbereich mit vielfältigen Einrichtungen, der in zwei Zonen aufgeteilt ist, bietet das richtige Ambiente, um sich zu entspannen - eine Oase zum Wohlfühlen und Verweilen. Das Hallenbad mit Jacuzzi, Bernsteingrotte, Salzgrotte und fünft verschiedene Saunen von der klassischen Trockensauna über trockene Kräutersauna, das wohltuende Aroma-Dampfbad, das schonende Sanarium (Soft-Sole-Dampfbad) bis hin zur muskelentspannenden Infrarot-Sauna sorgen für ein abwechslungsreiches Wohlfühlprogramm. In stimmungsvollen Behandlungsräumen kann man sich rundum verwöhnen lassen und die Auswahl an Wellnessanwendungen lässt keine Wünsche offen - das Angebot reicht von verschiedenen Massagen über Peelings, hochwertige traditionelle und innovative Gesichts- und Körperbehandlungen bis hin zur Physiotherapie.Erstklassige Reiseangebote im Hotel Lambert exklusiv und traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Erstklassige Reiseangebote zum Entspannen bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner eigenen Website an. Die Angebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Zudem besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Reiseangeboten im Überblick:• Arrangement: „Lambert MASSAGE SPEZIAL“• Buchungstermine: Vom 17.09.2017 bis 21.12.2017 (nach Verfügbarkeit)• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Preise: Ab 272,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom großzügigen Buffet3. Kuschelweicher Bademantel für die Dauer des Aufenthalts4. Nutzung der Schwimmbadzone mit Innenpool, Jacuzzi, trockener Sauna und Entspannungslounge5. Nutzung der Relax-Zone mit Wellnessbereich und Saunalandschaft mit 5 Saunen6. Eintritt in den Nachtclub, Teilnahme an diversen Veranstaltungen im Hotel7. Kostenloses WLAN8. Inkl. Wellnesspaket Deluxe:8.1. 1 x Meersalzpeeling, für sichtbare Hautverfeinerung (40 min)8.2. 1 x Hot Stone Massage (60 min)8.3. 1 x traditionelle tibetische Fußmassage (40 min)8.4. 1 x Gesichtsmassage (20 min)Das Hotel Lambert ist sehr beliebt und erfahrungsgemäß das ganze Jahr über sehr gut ausgebucht, daher ist es ratsam, rechtzeitig im Voraus zu buchen.Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,19,hotel-lambert-medical-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Lambert Medical Spa ****