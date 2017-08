VarioColors bringt A3 Aufbewahrungsboxen für Werbeagenturen und Druckereien

(fair-NEWS)

VarioColors hat sein Produktsortiment jetzt um DIN A3 große hochwertige Kunststoff Aufbewahrungsboxen erweitert."Diese 750 Gramm schweren und DIN A3 großen Aufbewahrungsboxen waren ein besonderer Wunsch von unseren Druckerei Partnern", sagt Produktmanagerin Vivian Marter "aber sofort nach dem Launch fanden auch Werbeagenturen und Hobbybastler Gefallen an diesen Boxen".VarioColors stapelbare Aufbewahrungsboxen aus hochwertigem Polypropylen werden in Westeuropa hergestellt und sind in vielen DIN-Formaten wie DIN-Lang, DIN A3/4/5/6 und Visitenkartenformat erhältlich.Zunächst wurden sie hauptsächlich von Druckereien zum Aufbewahren von Papieren entwickelt worden, aber heute sind die VarioColors Aufbewahrungsboxen auch in Schulen, Hobbyräumen und Büros beliebt.Informationen über das komplette VarioColors Aufbewahrungsboxen Programm ist erhältlich unter <a href="www.variocolors.de"> www.variocolors.de</a> VarioColors Produkte finden Sie unter anderem bei Amazon, Yatego und direkt unter www.kronenberg24.de



Bildinformation: DIN A3 VarioColors Aufbewahrungsboxen