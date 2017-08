Verway-Deutschland startet Prelaunch

(fair-NEWS)

The Networker is back! !Ilhan Dogan startet Prelaunch Phase für sein eigenes Network V E R W A Y !Hier einige Zitate aus dem Video:"Was ich machen werde ist, dass ich eine Plattform schaffe, das Multichannel. Das heißt das wir also Direktvertrieb, Multilevel, Homepartykonzept, Teleshopping, Ecommerce und Social Media, dass wir alle diese Kanäle in eins zusammen aufbauen und auch diese Plattform bieten."Weiter heißt es in dem Video:"Wir möchten alle, die Young Generation, wir wollen die Menschen die Homepartykonzept machen, wir wollen den Unternehmer, wir wollen Menschen die vielleicht körperliche Behinderungen haben , die auf dem Markt keine Chance haben, wir wollen Menschen die über 50 sind, die überhaupt keinen Arbeitsplatz mehr bekommen.""Wir werden "SEXY" , wir werden sehr "FASHION" sein,ob es unser Design ist, unser Marketing dahinter.""Personen die in meinem Unternehmen drinne sind, müssen sehr viel Berufserfahrung haben. Sie müssen wissen was denkt ein Partner draussen, was fühlt er.""Wir werden sehr viel Platz nehmen für Motivation, Ausbildung, Coaching. Ich hab oft erlebt das Partner sehr oft fallen gelassen wurden."Ein neuer Start einen Unternehmens wie diesem.Jeder weiß wie wichtig es ist sich von Anfang an zu positionieren.Sollten Sie in Ihrem jetzigen Unternehmen nicht richtig vorankommen, oder unzufrieden sein, nutzen Sie die Chance diesem Network beizuwohnen.Registrieren Sie sich noch heute kostenlos bei Verway.Sie sichern sich so einen kostenlosen und unverbindlichen Platz bei Verway.Sie können schon beginnen Ihr eignenes Team (Organisation/Filialnetz) aufzubauen oder warten ab und schauen einfach nur was passiert.Ich würde mich freuen, wenn ich Ihr Vertrauen gewonnen habe und würde mich über eine gewinnbringende Zusammenarbeit freuen.



Bildinformation: Verway-Deutschland