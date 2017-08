NEU: Ausbildung zum MODERATIO® BusinessCoach (MBC)

(fair-NEWS)

Die auf Businessmoderation spezialisierte Unternehmensberatung MODERATIO bietet ab 2018 eine Ausbildung zum BusinessCoach an.Ziel der Ausbildung ist es, dass Sie nach dem ersten Modul grundlegende Coaching-Techniken beherrschen und Coaching-Gespräche führen können. Nach Abschluss des zweiten Moduls haben Sie Ihre Coaching-Kompetenz ausgebaut und zusätzliche Coaching-Tools für Einzelcoachings zur Verfügung. Nach dem dritten Modul können Sie kompetent auch Coaching-Gespräche mit zwei Coachees leiten/moderieren und auch konfliktäre Situationen sicher klären.Das Besondere an dieser Ausbildung ist das kompakte Ausbildungsdesign mit der Konzentration auf das How-to-do. Die Ausbildung beinhaltet die Coaching-Perspektiven "Selbstcoaching", "Einzelcoaching" und "Zweiercoaching". Sie stellt zudem eine Verbindung von Moderation und Business Coaching her. Dies bezieht sich sowohl auf das Selbstverständnis von Moderatoren und Coaches, als auch auf zentrale Arbeitstechniken für Moderation und Coaching. Die Ausbildung legt großen Wert auf das "Können statt nur Kennen!". Ziel ist es, den TeilnehmerInnen in kurzer Zeit, die Tätigkeit als professioneller Coach zu ermöglichen. Inhalt und Ziel der Ausbildung ist Theorie- und Methodensicherheit für systematisches Einzel- und Zweier-Coaching.Die Eckdaten:- Ausbildung bei Josef W. Seifert und Eva Seifert.- 3x3 Tage Intensivtraining. Gesamtdauer ca. 6 Monate.- Verbindung von Moderation und Business Coaching: Selbstverständnis, zentrale Kommunikationstechniken ...- Die drei Bausteine der Ausbildung vermitteln das Know-how für dyadisches Coaching (Coaching mit einer Person) und triadisches Coaching (Coaching mit zwei Personen) inkl. Konfliktklärung!- Die drei Bausteine der Ausbildung greifen nahtlos ineinander zu einem Ganzen.- Coach the Coach: Jeder Teilnehmer erhält auf Wunsch, begleitend zu den Trainings, Einzelberatung.- Unterstützung zum Praxistransfer nach jedem Training durch kostenfreies Online-Coaching!- Gezielte, ergänzende Literaturempfehlungen zu den inhaltlichen Themenschwerpunkten.- Auf Wunsch: telefonisches Orientierungsgespräch zur Aufnahme in die Ausbildungsgruppe.- Zertifizierung nach den Richtlinien für MODERATIO® Ausbildungen.- Abschluss als MODERATIO® BusinessCoach (MBC).- Start: 1. Februar 2018Mehr dazu im Internet unter www.MBC.moderatio.com



Bildinformation: Der Ausbilder: Josef W. Seifert