Eine Tortilla ist ein mexikanisches Fladenbrot aus Mais- oder Weizenmehl, welches inzwischen auch in unseren Breitegraden sehr beliebt ist.Die Herstellung von TortillasFrüher wurden Tortillas von den Frauen von Anfang bis Ende selbst hergestellt. Dazu wurden die Maiskörner von den Kolben gelöst und in Wasser gekocht. Nach dem Erkalten wurden die Körner solange zwischen den Händen gerieben, bis alle Schalen sich gelöst hatten und entfernt waren. Nach nochmaligem Waschen wurden die Maiskörner getrocknet und auf einem Stein zerrieben. Das so gewonnene Mehl wurde mit etwas Schmalz oder Öl und lauwarmen Wasser zu Teig verarbeitet. Aus diesem Teig wurden (aus etwa eigroßen Stücken) mit den Händen die hauchdünnen Fladen geformt und auf heißen Steinen getrocknet.Heute kann man in Mexiko die fertigen Tortillas in vielen Geschäften in Kühlregalen finden oder in Tortillabäckereien ofenwarm kaufen. Viele Hausfrauen bereiten ihre Tortillas allerdings noch heute selbst zu. Dazu wird ein spezielles Maismehl verwendet. Es wird in Deutschland unter der Bezeichnung „Masa Harina" gehandelt. Dieses Mehl gibt es in einigen Städten in speziellen Lebensmittelläden zu kaufen.Quelle www.tacoweb.de/211/tortillas-tacos-warenkunde/Rezepttipp Käse-Tortilla aus Mexiko (© Vegetarische Weltreise, Britta Kummer)Zutaten:150 g gemischter Käse6 Frühlingszwiebeln2 grüne Jalapeños2 EL Butter2 TortillafladenZubereitung:Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Jalapeños waschen und in kleine Würfel schneiden (wer es nicht so scharf mag entfernt die Kerne).Butter in einer Pfanne erhitzen. 1 Tortillafladen in die Pfanne geben und mit Käse, Frühlingszwiebeln sowie Jalapeños belegen. Den zweiten Fladen darauf legen, etwas andrücken und von beiden Seiten goldbraun braten.



Bildinformation: Tortilla – mexikanisches Fladenbrot