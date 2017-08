Datacolor startet Fotowettbewerb zum Thema Reise- und Landschaftsfotografie

(fair-NEWS)

Zürich, Schweiz, 14. August 2017 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, startet heute einen neuen Fotowettbewerb. Gesucht werden ausdrucksstarke Reise- und Landschaftsaufnahmen, die die persönliche Sicht des Fotografen widerspiegeln. Dabei sind sowohl realistische und naturgetreue als auch stilistisch verfremdete Aufnahmen zugelassen, von natürlich bis hin zu kreativen Farblooks, von Einzelaufnahmen bis hin zu Composings ist alles erlaubt.Der Wettbewerb wird in Kooperation mit Tamron, Rollei, FUJIFILM und Gunther Wegner, einem der bekanntesten Fotoblogger im deutschsprachigen Raum, durchgeführt und ist über den Direktlink http://bit.ly/datacolor_Fotowettbewerb bzw. den Datacolor Facebook-Account www.facebook.com/DatacolorSpyder.de/ erreichbar.„Der Sommer ist die Zeit der Reise- und Landschaftsfotografie, die sich bei Amateuren und Profis großer Beliebtheit erfreut. Ein gutes Landschafts- oder Reisefoto entsteht in der heutigen digitalisierten Welt nicht nur durch die optimale Aufnahme des Bildes vor Ort, zunehmend ist es die digitale Nachbearbeitung, die dem Foto erst den besonderen Ausdruck verleiht“, so Ernst Thürnau, Marketing Manager Datacolor EMA. „Es freut mich daher sehr, dass wir für diesen Wettbewerb Partner und Juroren gewinnen konnten, die stellvertretend für die Perfektionierung des gesamten Prozesses von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zur Ausgabe stehen und unser eigenes Farbmanagement-Portfolio harmonisch ergänzen. Natürlich bin ich auch sehr gespannt, welche Fotos uns erreichen und welche Geschichten aus aller Welt uns die Fotografen mit ihren Bildern erzählen.“Jeder Teilnehmer darf bis zu drei digitale Bilder beim Wettbewerb einreichen, der aus einem Publikums- und einem Juryvoting besteht, und kann damit einen der folgenden Preise gewinnen:1. Platz: Paket bestehend aus Spyder5CAPTURE PRO, Canon EOS 60D mit Canon EF 28mm 1:1,8 USM Objektiv im Wert von ca. 1400 €2. Platz: Tamron Objektiv 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD, UVP 889 €3. Platz: Fujifilm Galerieprint Glossy 1000 x 1000 mm im Wert von 369,95 €4. Platz: Rollei Stativ Rock Solid Gamma im Wert von 329 €5. Platz: Lizenz der Software LRTimelapse 4 Pro im Wert von knapp 296,31 €3 Publikumspreise: Datacolor Powerbank, Schweizer Taschenmesser und USB StickDie Teilnahme am Fotowettbewerb ist bis einschließlich 30. September 2017 möglich, Stimmen für den Preis des Publikums können bis zum 15. Oktober abgegeben werden. Über die ersten fünf Plätze entscheidet die Jury, bestehend aus:Maike Jarsetz, ausgebildete Fotografin, Grafik-Designerin, Fachbuchautorin und TrainerinManfred Rau, Leiter Marketing bei FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONSOlav Brehmer, Produktmanager bei RolleiLeonhard Steinberg, Marketingleiter bei TamronOliver Mews, Fotograf und Leiter des Supports bei DatacolorSowohl die Jury-Wertung als auch die Preise des Publikums werden am 17. Oktober 2017 auf Facebook bekannt gegeben.