ANUBIS geht Hand in Hand mit der Kaninchenhilfe e.V.

- Langfristige Patenschaft für vier Pflegekaninchen übernommen- Finanzielle und ideelle Unterstützung der Kaninchenhilfe e. V.- Engagement für Mensch und Tier als wichtige AufgabeLauf a. d. Pegnitz, 9. August 2017. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens von ANUBIS-Tierbestattungen übernimmt das Unternehmen eine langfristige Patenschaft für mehrere Kaninchen der Kaninchenhilfe e.V. Über die Geschichte der vier Kaninchen Stupsi, Mia, Flecki und Elena, die derzeit in verschiedenen Pflegestellen leben sowie über die Arbeit der Kaninchenhilfe e.V. informiert ANUBIS ausführlich auf der unternehmenseigenen Webseite. Das Unternehmen unterstützt damit den Verein nicht nur bei der Versorgung der Pflegekaninchen, sondern möchte auch gezielt auf die wichtige Arbeit der Kaninchenhilfe aufmerksam machen.Die Kaninchenhilfe e. V. – im Einsatz für KaninchenMit ihren Knopfaugen, langen Ohren und ihrem weichen Fell sind Kaninchen nicht nur bei Kindern, sondern auch bei vielen Erwachsenen beliebte Haustiere. Doch oft ist ein Kaninchen schneller angeschafft als darüber nachgedacht wurde, was es eigentlich für ein artgerechtes Kaninchenleben alles braucht. Denn so viel Freude sie auch bereiten - Kaninchen sind keine anspruchslosen Kuscheltiere, sondern reagieren nicht selten mit unerwünschtem Verhalten, wenn ihre Bedürfnisse missachtet werden. Und so landen viele von ihnen im Tierheim oder wenn sie Glück haben in einer Pflegestelle der Kaninchenhilfe e.V. Der Verein, dessen erklärtes Ziel das Wohlergehen der Kaninchen ist, möchte aber nicht erst helfen, wenn es zu spät ist, sondern versucht schon im Vorfeld aufzuklären und gezielt Wissen zu vermitteln. Und genau diese Arbeit unterstützt ANUBIS jetzt nicht nur mit Patenschaften, sondern auch mit Wissensvermittlung über die verschiedenen unternehmenseigenen Kommunikationskanäle.Engagement für Tier und Mensch als tägliche AufgabeGang besonders würdevoll zu gestalten und den Tierbesitzer in den für ihn schweren Stunden einfühlsam zu begleiten, ist die Philosophie von ANUBIS. Doch Engagement und Herzblut für Tiere fängt für ANUBIS-Tierbestattungen nicht erst an, wenn das Tier verstorben ist. Engagement bedeutet für alle ANUBIS-Partner sich immer wieder einzusetzen für Tiere und auch Menschen, die Unterstützung benötigen – und das jeden Tag aufs Neue. Und so kommen im Laufe des Jahres immer viele Sach- und Geldspenden für die verschiedensten Vereine zusammen. Fast noch wichtiger ist für ANUBIS allerdings die langfristige Unterstützung in Form von Patenschaften, welche die Zentrale und bereits viele der Franchise-Partner für benachteiligte Tiere übernommen haben. Die große Patenschaft für den deutschlandweit tätigen Verein Kaninchenhilfe e. V. reiht sich nahtlos in dieses Engagement ein.



Bildinformation: Stupsi - eines der Patenkaninchen von ANUBIS-Tierbestattungen