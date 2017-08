Immobilien als Geldanlage

(fair-NEWS)

Auf dieser Veranstaltung im Rahmen der finanzenlounge lernen Sie eine andere Sichtweise auf die Immobilie als Geldanlage kennen. Dabei wird aus aktuellem Anlass auch das "Gesetz gegen Immobilienblasen" ein Thema sein. Die Teilnehmer erfahren, was wichtig ist, wenn sie eine Immobilie als Geldanlage kaufen möchten. Dazu gehört Grundlagenwissen aber auch die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten, die der Immobilienmarkt bietet, wie die vermietete Eigentumswohnung, Denkmalschutz-Immobilien, Pflegeheim-Appartements sowie Mikro-Appartements und Studentenwohnungen.Weil Immobilien eine langfristige Anlageform darstellen, ist es wichtig zu wissen, was aus der Finanzwelt und der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Vorteilhaftigkeit (oder nicht) einer Immobilien in Zukunft einwirkt: Zinsentwicklung, Demografie, Inflation, Gefahren einer Immobilienblase aber auch der Einfluss von technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungstrends auf den Immobilienmarkt.Aus aktuellem Anlass legen wir auch dar, was das "Gesetz zur Vermeidung von Immobilienblasen" für Anleger bedeuten kann. Über dieses Gesetz wird wenig in den Medien geschrieben, möglicherweise weil es noch nicht angewandt wird. Das Gesetz hat einen "Vorsorgecharakter" und kann damit relativ schnell - und dann unerwartet - umgesetzt werden. Wer sein Geld in Immobilien anlegen möchte, sollte es unbedingt kennen.Der Veranstalter FORAIM verfügt über umfangreiche volkswirtschaftliche Expertise. So hat dies Unternehmen in Zeiten der Inflationsängste - 2008/9 - richtig vorhergesagt, dass es für den Zeitraum von wenigsten 3 bis 4 Jahre keine Inflation geben wird. Der Hauptreferent Dipl.-Volkswirt Wolfgang Gierls hat in der Vergangenheit viel beachtete Vorträge gehalten, so zum Beispiel auf den Hamburger Börsentagen in den Jahren 2011 bis 2013 zu folgenden Themen: "Brauchen wir Banken?", "Dem magischen Dreieck ein "Schnäppchen" schlagen" und "Neue Wege der Volkswirtschaft: Die aktuellen Schwankungen fast aller Anlageklasse sind nicht unerklärlich."Standort: ForaimStrasse: Rothenbaumchaussee 3Ort: 20148 - Hamburg (Deutschland)Beginn: 23.08.2017 18:30 UhrEnde: 23.08.2017 20:30 UhrEintritt: kostenlosBuchungswebseite: https://www.foraim-foxxcon.de/mehr-wissen/veranstaltungen/