Natürlich, nachhaltig, sozial – die Naturkosmetik-Marke yverum verbindet hochwertige vegane Produkte mit sozialem Engagement

(fair-NEWS)

Hamburg, August 2017Pflanzen statt Chemie! Seit Jahren besticht die Luxus-Naturkosmetikmarke yverum durch ihre hochwertigen Produkte mit natürlichen Wirkstoffen. Dabei verzichtet yverum vollständig auf chemische Stoffe und setzt auf natürliche Kosmetik – mit großem Erfolg. Neben den qualitativ hochwertigen und streng kontrollierten Inhaltsstoffen der yverum Produkte, überzeugt die Premium-Marke durch ihre Philosophie der Transparenz und ihr soziales Engagement.Bereits seit der Gründung von yverum in 2012 besteht eine enge Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) in Düsseldorf. Die lokale Behindertenwerkstatt übernimmt regelmäßig Konfektionierungs- und Verpackungsarbeiten für Werbematerialien der yverum Produkte. Das Einkleben der Sachets, das Verschönern von Give-Aways sowie andere Arbeiten werden dort von geistig und teilweise körperlich behinderten Mitarbeitern vorgenommen – die Unterstützung von lokalen Einrichtungen ist für yverum selbstverständlich.Auch die Zulieferer werden bei yverum mit Bedacht ausgewählt. Dabei werden die Produktionsbedingungen der Rohstoffe ganz genau unter die Lupe genommen und so faire Arbeitsbedingungen unterstützt.Ganz besonders am Herzen liegt yverum das Projekt “Sheabutter aus Burkina Faso”. Ein Rohstofflieferant von yverum engagiert sich mit diesem Projekt für Farmen in Afrika, die ausschließlich von Frauen bewirtschaftet werden. Dort stellen Frauen auf traditionelle Weise Rohsheabutter her. Für viele Familien ist der Verkauf von Sheabutter eine wesentliche Einnahmequelle, weswegen yverum dieses Projekt gerne unterstützt und Sheabutter zu einem der Bestandsteile einiger Produkte im Sortiment macht.Die HYALURON creme 24h versorgt die Haut als eines dieser Produkte durch wertvolle Öle und natürlich der Sheabutter mit Feuchtigkeit. Ein absolutes Luxusprodukt, das 100% natürlich und frei von Zusatzstoffen ist – und noch dazu ein einzigartiges soziales Projekt unterstützt. Premiumkosmetik und soziales Engagement sind bei yverum ganz natürlich verbunden!Weitere Informationen unter www.yverum.de