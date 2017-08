(fair-NEWS)

"Ich habe es geschafft." Das sagen zu können, erfüllt Menschen mit Stolz, sät Mut und treibt voran. Für jeden heißt, es geschafft zu haben, etwas völlig anderes. Das kann bedeuten Erfolg im Job, ein erfülltes Privatleben mit Haus und Kind oder eine schwere Krankheit überwunden zu haben. Was es auch ist: "Diese Menschen haben Bestleistung gezeigt, sind Champions geworden, um ihre Ziele zu erreichen", erklärt Clemens Ressel, Trainer und Life-Coach von Olympiasiegern, Weltmeistern und Nationalteams.Mit seinem neuen Buch Spitzenzustand: Die Lektionen der Champions, das ab sofort im Handel ist, gibt er Menschen die Bedienungsleitung an die Hand, um Champion zu werden, ob im Business, in der Familie, im sozialen Bereich, finanziell oder gesundheitlich. "In diesem Buch ist jedes Wort gelebt, durchlebt, durchschwitzt, mit Tränen garniert - und voll von Glücksgefühlen. Denn das, was ich hier weitergebe, ist der Weg, um Spuren zu hinterlassen", erklärt Clemens Ressel.Für ihn steht fest: "Wir alle wollen im Grunde unseres Herzens genau das, etwas Sinnvolles hinterlassen." Und das geht, wenn Menschen ihren persönlichen Spitzenzustand leben und damit Bestleistung bringen. Nur so erreichen sie wirklich ihre Ziele. "Dieses Werk motiviert nicht nur, es inspiriert, die Messlatte auf Dauer hochzulegen und dabei nicht zurückzuschauen, sondern den Schritt nach vorn zu machen - selbstmotiviert zu den eigenen Zielen, zu einem erfüllten Leben, zu sich selbst."Leser bekommen nicht nur das geschriebene Wort mit auf den Weg zum Champion. Sie werden aufgefordert, direkt und aktiv die ersten Schritte zu gehen. In den Buch-Sektionen gibt es immer wieder genügend Platz, um Gedanken niederzuschreiben, Notizen anzufertigen und fördernde Aufgaben zu meistern. "Ich will Menschen nicht nur sagen, wie es geht, ich will sie auf ihrem Weg begleiten und letztendlich zum Ziel führen", schließt Clemens Ressel.Wer mehr zum neuen Buch Spitzenzustand: Die Lektionen der Champions von Clemens Ressel erfahren möchte, findet <a href="https://www.clemensressel.com/autor/">auf seiner Website</a> weitere Informationen und die Bestellmöglichkeit.



Bildinformation: Clemens Ressels neues Buch »Spitzenzustand – Die Lektionen der Champions«