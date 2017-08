inray IoT-Day am 11. Oktober 2017 in Bad Schönborn

(fair-NEWS)

Erfahren Sie an praktischen Beispielen, wie Sie Projekte mit modernsten Software-Technologien für die Industrie 4.0 umsetzen können.Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten wegen der begrenzten Platzanzahl um vorherige Anmeldungbis zum 11. September 2017 direkt bei inray Industriesoftware GmbH, +49 (0) 4892 89008-0,office@inray.de oder über unsere Website www.inray.de Unsere Themen:- KEPServerEX – Kommunikationsplattform für die gesamte Produktion: Neuerungen Version 6.2/6.3: u.a. CODESYS-Steuerung, Siemens Plus Suite.- IoT Gateway: Anbindung an Internet-/Cloud-basierte Softwaresysteme per REST, MQTT oder ThingWorx.- OPC Router – die Industrie 4.0-Software: Zentrale Kommunikationsplattform für automatisierten Datenaustausch durch Integration aller´Systeme und Insellösungen.- Augmented Reality & Machine Learning Analytics: Mithilfe Augmented Reality können Produkte in einer intelligenten, vernetzten Welt besser entwickelt, gewartet und bedient werden.- Discovery Hour: Workshop KEPServerEX, OPC Router, ThingWorx: Zugriff auf SPSen, Daten auslesen und verteilen. Möglichkeit für praktische Einblicke, Diskussion und Austausch.Veranstaltungsort: Villa Medici, Marion Schreiber e.K., Waldparkstraße 20, 76669 Bad Schönborn, DeutschlandUnsere Agenda als PDF_Datei: https://inray.de/fileadmin/user_upload/einladung_iot_day_2017_web.pdf