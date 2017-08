Professionelles Schadensmanagement im Fuhrpark

(fair-NEWS)

Steigende Unfallzahlen und zunehmende Schadenshäufigkeiten, wachsende Reparaturkosten für einzelne Unfallschäden und nicht zuletzt steigende Verwaltungskosten der Versicherer führen zu immer höheren Versicherungsprämien oder Selbstbeteiligungen und damit zu einer immer größeren Kosten- und Budgetbelastung von Flotten und Fuhrparks. Einem aktiven und funktionierenden Schadensmanagement für Fuhrparks in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen kommt somit eine immer größere Bedeutung zu. Es dient in erster Linie der Risikoverbesserung der Flotte durch Schadensvorbeugung und Unfallverhütung. Einen entsprechend verbesserten Schadensverlauf vorausgesetzt honorieren Versicherer solche Aktivitäten mit dem Absenken der Konditionen. Doch auch unter kaufmännischen Gesichtspunkten ist es wichtig, dass bereits direkt nach einem Schadenseintritt professionell und unverzüglich gehandelt wird. Nur ein von Beginn an konsequent angewandtes Schadensmanagement bietet die Möglichkeit, den Aufwand weitestgehend zu reduzieren und die Schadensregulierung zu beschleunigen.Lassen Sie sich daher alle organisatorischen, technischen und kaufmännischen Hintergründe eines professionellen Schadensmanagements aufzeigen.Informieren Sie sich über die zur Risikominimierung von Fahrzeug- und Unfallschäden im Fuhrpark erforderlichen Versicherungen und Versicherungskonzepte.Lernen Sie alle Maßnahmen kennen, die zu einer optimalen Erledigung und Abwicklung eines Schadensfalles notwendig sind. Hierzu gehören z. B. das Einschalten von geeigneten Sachverständigen, Besorgung aller zur Schadensregulierung erforderlichen Unterlagen, Erstellung von Schadensmeldungen sowie Abwicklung der anfallenden Korrespondenz.Mit diesem Wissen ausgestattet, werden Sie zukünftig in der Lage sein, das Schadensmanagement in Ihrem Fuhrpark optimal aufzustellen und zu gestalten.Das ausführliche Programm finden Sie hier: http://bit.ly/Schadenmanagement



Bildinformation: Bildnachweis: © contrastwerkstatt - Fotolia.com