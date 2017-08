Raytchev & Jordan feiern am 17.12. im Hamburger Mojo Club die Konzert-Premiere ihres Debütwerks „Glassmaerchen“!

(fair-NEWS)

Hamburg, August 2017Was passiert, wenn sich ein renommierter Konzert-Pianist und ein Pionier der deutschen Dance-Szene zusammentun, um etwas Neues und Einzigartiges zu erschaffen? Alexander Raytchev und Rick Jordan haben mit ihrem Projekt Raytchev & Jordan eine Klangsymbiose erschaffen, deren erklärtes Ziel es ist, einen anregenden Dialog zwischen Acoustic und Electronic Sounds zu kreieren. Am 17.12.2017 feiert ihr Debütwerk „Glassmaerchen“ mit der Unterstützung eines 4-köpfigen Streicherquartetts seine Konzert-Premiere im Hamburger Mojo Club. Nicht verpassen!Aus einer langjährigen Freundschaft zwischen dem Elite-Pianist Alexander Raytchev und Scooter-Gründungsmitglied Rick Jordan entstand im Jahr 2016 der Drang, beide Welten miteinander zu verbinden. „Alex’ virtuoses Spiel und sein Hang zu für mich unüblichen, aber enorm interessanten Harmoniestrukturen weckte sofort mein Interesse an einer Zusammenarbeit. Der Vollblutmusiker in mir war wieder erwacht.“, so Rick Jordan über den „Creative Spark“ von Raytchev & Jordan.Das erste gemeinsame Konzertprojekt „Glassmaerchen“ ist ein Manifest sowohl der Liebe Alexander Raytchevs zur Astronomie als auch der Befreiung von sämtlichen musikalischen Zwängen und Grenzen – Gegensätze werden hier zelebriert. Klarheit vs. Verborgenheit, Schönheit vs. Zerbrechlichkeit, Realität vs. Fantasie. Alles findet seinen Platz im elektro-akustischen „Glassmaerchen“ von Raytchev & Jordan.Zusammen mit dem Hamburger Canea Quartett feiert das Duo am 17.12. im Mojo Club die Konzert-Premiere von „Glassmaerchen“. „Es ist mir letztlich egal, in welche Schublade unsere Musik gesteckt wird, solange sie die Phantasie der Menschen beflügelt und sie glücklich macht“, so Alexander Raytchev über diesen einzigartigen Abend.Klangwelten, die von jedem Konzertgänger individuell entdeckt und interpretiert werden können – am 17.12. im Mojo Club!Raytchev & Jordan“Glassmaerchen LIVE in concert“Sonntag, 17. Dezember 2017Mojo Club, HamburgEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrTickets ab 19,40 Euro auf goo.gl/RuAkfk



Bildinformation: rausch communications&pr