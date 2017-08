Norddeutscher Rum der Feingeisterei: Aus Don Ruffin wird nach Rechtsstreit endgültig Don R*** Rum

(fair-NEWS)

Hamburg, August 2017Aufregung um den Don R*** Rum der Feingeisterei – das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass eine zu hohe Verwechslungsgefahr zwischen dem „Don Ruffin – natürlich Rum auf norddeutsch“ und dem Wein „Ruffino Chianti“ des italienischen Weinguts Ruffino S.R.L. besteht. Die Feingeisterei hat daher nun dauerhaft aus dem allseits beliebten Don Ruffin Rum die zensierte Version Don R*** Rum gemacht. Der ursprüngliche Name des norddeutschen Rums ist eine Hommage an Enno Freiherr von Ruffin, Gutsherr vom Gut Basthorst.Anderer Name, gleicher Geschmack! Der Don R*** Rum ist ein waschechter Rum aus dem hohen Norden. Zwei verschiedene Holzarten verleihen ihm einen so vielseitigen aber doch einmaligen Charakter. Die amerikanische Eiche sorgt für feinmundige Aromen von Vanille, Crème brûlée und karamellisierten Mandeln. Für die subtile Komplexität, die sich durch dezente Tabaknoten auszeichnet, ist die französische Eiche verantwortlich. Durch eine extra schonende Aromat-Herstellung wird das Fruchtige aus der Melasse bewahrt. Das Sherry-Fass-Finish sorgt für eine leicht süßliche Note.Der bernsteinfarbene Rum hat einen Alkoholgehalt von 43 vol. und wird in liebevoll designten, handsignierten und nummerierten 70 cl Flaschen abgefüllt. Für den facettenreichen, bio zertifizierten Don R*** Rum wurde die Feingeisterei in dem vergangenen Jahr gleich zweifach ausgezeichnet. In Hong Kong gewann der Rum aus dem hohen Norden Deutschlands bei den „China Wine&Spirits Awards (CWSA best value)“ die Doppelgoldmedaille. Auf dem „International Spirits Selection Award“ in London gab es für den stylishen Don R*** Rum den „Designaward“ für „Packaging“. 2017 hat der norddeutsche Rum der Feingeisterei bei der internationalen Melbourne Spirits Competition die Goldmedaille gewonnen und wurde zudem Germany Rum of the Year.Für den ganz besonderen Anlass oder einfach nur, um den Abend ausklingen zu lassen, ist der Don R*** Rum der Feingeisterei im Standardsortiment zur UVP von 59,90 € erhältlich. Natürlich Rum auf norddeutsch!Mehr Informationen unter www.feingeisterei.de



Bildinformation: rausch communications&pr