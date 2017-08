Red Carpet Event betreut Immowelt-Veranstaltungen im Kino

(fair-NEWS)

Als Partner der Immowelt AG aus Nürnberg unterstützt Red Carpet Event vom 18. Oktober und bis 16. November 2017 das sechste Jahr in Folge die Roadshow des IT-Komplettanbieters für die Immobilienbranche. Kerngeschäft sind die Immowelt-Portale in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie leistungsfähige Software für Immobilienprofis. Die Tour führt durch die CinemaxX- und CineStar-Kinos in Augsburg, Mannheim, Dortmund, Bielefeld und Leipzig.Auf den Veranstaltungen begrüßt Immowelt treue Kunden aus der jeweiligen Umgebung. Den Gästen werden Neuheiten rund um die erfolgreiche Immobilienvermarktung präsentiert. Anschließend folgt die Vorführung eines aktuellen Blockbusters. Bei der Auswahl der Kinos waren besonders die gute Erreichbarkeit der Locations, die identische Bestandstechnik, ein einheitlicher Ansprechpartner für die gesamte Planung der Roadshow und die Möglichkeiten der flexiblen Saalbelegung in den verschiedenen Häusern wichtig.Unter dem Motto „Kommunikation on Tour“ nutzt Red Carpet Event Kinos unter anderem als perfekte Roadshow-Locations für dezentrale Firmen-, Vertriebs- oder Kundenveranstaltungen. Diese Veranstaltungsorte sind optimal darauf vorbereitet, beeindruckende Visualisierungen multimedial auf riesigen 2D- und 3D-Leinwänden zur Präsentation von Botschaften, Geschäftszahlen und Fakten darzustellen. Produkte „zum Anfassen“ finden die Gäste in einer begleitenden Ausstellung im Foyer.



Bildinformation: Immowelt-Veranstaltung im Kino (Foto: Red Carpet Event)