Für jeden Neukunden spendet TBS 5 Euro an die Naturschutzorganisation WWF

In diesem Jahr fiel der weltweite „Earth Overshoot Day“ ( www.footprintnetwork.org ) auf den 2. August 2017.Ab diesem Tag übersteigt die globale Nachfrage an natürlichen Ressourcendie jährliche Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen. Deshalb wird das Datum auch als „Ecological Debt Day“ („Welterschöpfungstag“, „Weltüberlastungstag“, „Ökoschuldentag“ oder „Erdüberlastungstag“) bezeichnet und von der Organisation Global Footprint Network ( https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Footprint_Network ) an Hand aktueller Daten jährlich neu berechnet.Dabei fängt Ressourcenschonung schon mit kleinen alltäglichen Dingen an: So können Firmen und Institutionen zum Beispiel mit dem bewussten und konsequenten Einkauf von umweltfreundlichen Büroartikeln ihre individuelle Öko-Bilanz bereits etwas verbessern.Die Firma TBS Printware ( www.tbs-printware.com ) mit Sitz in der Schweiz und in Deutschland spendet deshalb im August und September für jede Bestellung eines Neukunden fünf Euro bzw. Schweizer Franken an den World Wide Fund for Nature (WWF) – den deutschen Kooperationspartner der wissenschaftlichen Organisation Global Footprint Network.„Der Schutz der Umwelt ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gegenwart. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir von TBS Printware mit dieser Aktionen ein Zeichen setzen und Unternehmen dafür sensibilisieren, generell mehr ressourcenschonend hergestellte Produkte aller Art zu kaufen“, begründet Geschäftsführer Andreas John das Engagement des Unternehmens.Durch Remanufacturing bis zu 70 Prozent weniger CO2-AusstossFür sein Konzept der Wiederaufbereitung und Mehrfachnutzung wurde TBS Printwareals erstes Unternehmen in Deutschland mit dem Blauen Engel RAL ZU 177 für wiederaufbereitete Tonermodule zertifiziert.„Wir setzen unseren Fokus auf Remanufacturing. Bei diesem Prozess werden alle gebrauchten Tonerkartuschen zerlegt, vakuumgereinigt und die notwendigen Verschleißteile ersetzt, während die meisten anderen Komponenten der Kartuschen in der Regel wiederverwendet werden. Dadurch werden im Vergleich zu einem Neuprodukt wertvolle Ressourcen eingespart und so der CO2-Ausstoss um bis zu 70 Prozent reduziert", erläutert TBS-Geschäftsführer John. Die beiden Zertifikate „Blauer Engel“ und „LGA-Schadstoffgeprüft“ bestätigen nach seinen Worten, dass die kompatiblen TBS-Produkte gesundheits- und umweltschonend sind. Auf alle Artikel gewährt der Anbieter eine Herstellergarantie von 36 Monaten, wobei die Herstellergarantie der verwendeten Drucker auch bei dem Einsatz von TBS-Druckerzubehör selbstverständlich erhalten bleibt.



Bildinformation: (c) Global Footprint Network