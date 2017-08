Kompatibel mit Mac und PC: Der duale Display-Port-Adapter für Thunderbolt 3

Irvine, Kalifornien, im August 2017 – UHD-Monitore und ultraleichte Notebooks oder Macbooks lassen sich ab sofort bequem miteinander kombinieren: Das neueste Thunderbolt 3-Produkt von Sonnet ist ein dualer Display-Port-Adapter für Thunderbolt 3. Mit diesem kompakten Gerät, das keine eigene Stormversorgung benötigt (bus-powered), können bis zu zwei 4K Ultra-High-Definition (UHD)-Monitore bzw. ein 5K-Display an einem einzigen Thunderbolt 3-Anschluss mit dem Computer verbunden werden.Moderne Notebooks sind zwar mit einem Thunderbolt 3-Anschluss ausgestattet, doch häufig fehlt der Display Port, um HD-Monitore anzuschließen. Diese Lücke schließt der neue Adapter von Sonnet. Auch Desktop-Anwender profitieren von dem cleveren Tool: Sie können mit mehreren Monitoren zeitgleich arbeiten, ohne dabei mehr als einen Port zu belegen.Der duale Display-Port-Adapter für Thunderbolt 3 ist eine Plug-and-Play-Lösung für die meisten Computer mit Thunderbolt 3-Anschluss. Anwender müssen lediglich den Adapter in ihren Computer stecken, die Monitore mit einem separat erhältlichen Display-Port-Kabel verbinden und entsprechend konfigurieren.Neben professionellen Anwendungen lässt sich der Adapter auch Zuhause einsetzen, z.B. für smarten Videogenuss: Außer zwei 4K-Monitoren mit 60Hz DP bzw. einem 5K-Monitor mit 60Hz, werden auch Monitore mit niedrigerer Auflösung unterstützt, beispielsweise full HD 1080p (1920 x 1080) und 1920 x 1200. Dank eingebauter Audio-Unterstützung sind keine zusätzlichen Kabel nötig, um den Sound der Monitore zu übertragen. Das clevere Tool von Sonnet ist zudem kompatibel mit aktiven HDMI-, DVI-, und VGA-Adaptern für Display-Ports, was die Auswahl an Monitoren zusätzlich vergrößert.Der duale Display-Port-Adapter für Thunderbolt (Artikelnummer TB3-DDP4K) ist zum UVP von 99 Euro inklusive MwSt. ab sofort erhältlich.Weitere Informationen zu diesem Produkt können unter folgendem Link abgerufen werden: www.sonnettech.com/product/thunderbolt3-dual-displayport-adapter.html Weitere Informationen zu Sonnet: www.sonnettech.com/de

Über Sonnet Technologies, IncSonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafik (eGFX)-Lösungen für professionelle Anwender und Gamer, Docks und Adaptern sowie Interface-Karten und Media-Lesegeräten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt-Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen Anwendern den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, Grafikkarten, Interface-Karten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an MacBooks, Laptops sowie an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an hochleistungsfähigen, kostengünstigen und zuverlässigen mobilen, Desktop- und Rackmount-Speicherlösungen. Seit 30 Jahren entwickelt und produziert Sonnet innovative, preisgekrönte Produkte, mit denen die Leistung sowie die Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert werden. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de