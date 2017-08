Hochwertiger Kunden-Service im Schadenfall: International Business Award in Bronze geht an COMBITEL

(fair-NEWS)

München, 14. August 2017 --- Die COMBITEL Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH, eine 100-prozentige Tochter des Konzern Versicherungskammer Bayern (VKB), hat den International Business Award 2017 in Bronze als Abteilung des Jahres im Bereich Kundenservice gewonnen (“Customer Service Department of the Year”). Die Auszeichnung gehört zur Stevie Award Serie an internationalen Wirtschaftspreisen. Damit erfährt das Service Center weltweit Anerkennung für den Aufbau des „Schaden Kompetenz Centers“ für die VKB. Für das Projekt hat COMBITEL bereits den renommierten Quality Award 2016 des Call Center Verbands in der Kategorie „Kundenzufriedenheit“ sowie den German Stevie Award 2017 in Gold im Bereich Kundenservice erhalten.Im Rahmen des Projekts hat COMBITEL einen komplett neuen und eigenen Standort für die gesamte Schadenbearbeitung des Konzern VKB aufgebaut. Ziel war die Konsolidierung und Optimierung der Services, um Versicherungskunden im Schadenfall schnell und kompetent zu helfen. COMBITEL entwickelte und implementierte in enger Zusammenarbeit mit der VKB neue Strukturen und Prozesse für die effiziente Bearbeitung der Schadenfälle und die reibungslose Zusammenarbeit des Service Centers mit den Versicherungsspezialisten. Das Ergebnis ist eine gesteigerte Service Qualität und damit hohe Zufriedenheit der Versicherungskunden und der Vermittler der VKB.„Wir sind sehr stolz darauf, dass die Jury uns unter Bewerbern aus der ganzen Welt für diesen Preis ausgewählt hat“, sagt Dieter Roth, Geschäftsführer bei COMBITEL. „Der International Business Award bestätigt uns darin, bei der Konzeption von Service Center Dienstleistungen immer den Kunden in den Vordergrund zu stellen und in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber die Serviceprozesse für eine optimale Customer Journey zu entwickeln.“Die Stevie Awards zählen zu den renommiertesten Wirtschaftspreisen der Welt. Sie wurden im Jahr 2002 ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen von Unternehmen und Experten weltweit auszuzeichnen. Es gibt sieben Stevie Awards Programme mit verschiedenen Schwerpunkten, Kategorien und Terminen, darunter die German Stevie Awards, bei denen COMBITEL bereits zwei Mal Gold und zwei Mal Bronze in verschiedenen Kategorien gewonnen hat, und die International Business Awards. Diese richten sich an Unternehmen weltweit und würdigen Leistungen aus allen Bereichen der Arbeitswelt. Über 10.000 Unternehmen bewerben sich jedes Jahr für die Auszeichnungen. Alle Stevie Awards Programme greifen auf das Wissen und die Kompetenzen von über 200 Juroren zurück, die als Führungskräfte, Innovatoren und Experten in weltweit anerkannten Unternehmen und Organisationen tätig sind. Weitere Informationen unter http://stevieawards.com/iba



Bildinformation: COMBITEL konsolidiert für seinen Auftraggeber VKB die Schadenbearbeitung an einem Standort (Bild: COMBITEL GmbH)