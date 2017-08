SO SMART DIE LAMPEN VON FEILO SYLVANIA

Pressemitteilung von public touch GmbH

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Mit den neuen Lampen der ToLEDo™ Smart LED-Range ermöglicht Feilo Sylvania eine intelligente und stimmungsvolle Beleuchtung in Wohn- und Außenbereichen sowie in der Gastronomie. Die Leuchtmittel mit smarten Dimmfunktionen beziehungsweise integrierten Präsenz- oder Lichtsensoren passen in vorhandene Fassungen und erleichtern so den Umstieg auf die energieeffiziente LED-Technologie.



Helligkeitsanpassung mit und ohne Dimmer



Die ToLEDo™ SunDim Lampen schaffen eine warme und angenehme Atmosphäre, indem sie beim Dimmen die Farbtemperatur ändern: 2.700 K bei 100 % bis zu 2.000 K bei 10 % Dimmung. Diesen Effekt kennt man von traditionellen Glühlampen. Das satinierte Finish der ToLEDo™ SunDim Lampen verstärkt die Wirkung, die sich mit allen gängigen Dimmern erzielen lässt. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 25.000 Stunden.



Mit der ToLEDo ™ TwinTone Lampe lässt sich das Licht an die Stimmung, Tages- oder Jahreszeit anpassen, ganz ohne Dimmer. Die Lampe mit dualer Farbtemperatur von 2.700 K und 4.000 K lässt sich ganz einfach über den Lichtschalter steuern. Bei einem Klick wird die Standardeinstellung von 2.700 K erzeugt, bei einem Doppelklick kühle 4.000 K. Die gleiche Funktionalität bieten die Lampen ToLEDo™ StepDim. Die zweistufige Dimmung erfolgt auch über den normalen Lichtschalter. Mit einem Klick wird 100 % Helligkeit bei 2.700 K ausgelöst, ein zweiter Klick reduziert den Lichtstrom auf 30 % und sorgt so für ein wohliges Ambiente.



Integrierte Präsenz- und Lichtsensoren



Mit ToLEDo™ Presence bietet Feilo Sylvania eine Lampe mit integriertem Präsenzsensor (PIR, passiv Infrarot), die ideal für Eingangsbereiche, Flure oder Garagen geeignet ist. Der Erfassungsbereich beträgt drei Meter. Wird für 40 Sekunden keine Bewegung erkannt, wird der Lichtstrom auf 50 % und der Stromverbrauch auf 6 W reduziert. Nach 60 Sekunden geht die Lampe in den Stand-by-Modus, die Leistungsaufnahme beträgt dann 0,5 W.



Die Lampe ToLEDo™ LightSense ist mit einem dualen Lichtsensor ausgestattet und schaltet sich automatisch ein, wenn das Lichtlevel unter 300 Lux sinkt. Sie sorgt für Sicherheit gerade im Außenbereich, zum Beispiel auf Parkplätzen, in Eingangsbereichen oder auf Terrassen.



<a href="www.mynewsdesk.com/de/public-touch-gmbh/pressreleases/so-smart-die-lampen-von-feilo-sylvania-2106585">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/public-touch-gmbh">public touch GmbH</a>



Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

<a href="http://shortpr.com/mw07qf" title="http://shortpr.com/mw07qf">http://shortpr.com/mw07qf</a>



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

<a href="www.themenportal.de/wohnen-bauen/so-smart-die-lampen-von-feilo-sylvania-97180" title="www.themenportal.de/wohnen-bauen/so-smart-die-lampen-von-feilo-sylvania-97180">www.themenportal.de/wohnen-bauen/so-smart-die-lampen-von-feilo-sylvania-97180</a> (Mynewsdesk) Mit den neuen Lampen der ToLEDo™ Smart LED-Range ermöglicht Feilo Sylvania eine intelligente und stimmungsvolle Beleuchtung in Wohn- und Außenbereichen sowie in der Gastronomie. Die Leuchtmittel mit smarten Dimmfunktionen beziehungsweise integrierten Präsenz- oder Lichtsensoren passen in vorhandene Fassungen und erleichtern so den Umstieg auf die energieeffiziente LED-Technologie.Helligkeitsanpassung mit und ohne DimmerDie ToLEDo™ SunDim Lampen schaffen eine warme und angenehme Atmosphäre, indem sie beim Dimmen die Farbtemperatur ändern: 2.700 K bei 100 % bis zu 2.000 K bei 10 % Dimmung. Diesen Effekt kennt man von traditionellen Glühlampen. Das satinierte Finish der ToLEDo™ SunDim Lampen verstärkt die Wirkung, die sich mit allen gängigen Dimmern erzielen lässt. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 25.000 Stunden.Mit der ToLEDo ™ TwinTone Lampe lässt sich das Licht an die Stimmung, Tages- oder Jahreszeit anpassen, ganz ohne Dimmer. Die Lampe mit dualer Farbtemperatur von 2.700 K und 4.000 K lässt sich ganz einfach über den Lichtschalter steuern. Bei einem Klick wird die Standardeinstellung von 2.700 K erzeugt, bei einem Doppelklick kühle 4.000 K. Die gleiche Funktionalität bieten die Lampen ToLEDo™ StepDim. Die zweistufige Dimmung erfolgt auch über den normalen Lichtschalter. Mit einem Klick wird 100 % Helligkeit bei 2.700 K ausgelöst, ein zweiter Klick reduziert den Lichtstrom auf 30 % und sorgt so für ein wohliges Ambiente.Integrierte Präsenz- und LichtsensorenMit ToLEDo™ Presence bietet Feilo Sylvania eine Lampe mit integriertem Präsenzsensor (PIR, passiv Infrarot), die ideal für Eingangsbereiche, Flure oder Garagen geeignet ist. Der Erfassungsbereich beträgt drei Meter. Wird für 40 Sekunden keine Bewegung erkannt, wird der Lichtstrom auf 50 % und der Stromverbrauch auf 6 W reduziert. Nach 60 Sekunden geht die Lampe in den Stand-by-Modus, die Leistungsaufnahme beträgt dann 0,5 W.Die Lampe ToLEDo™ LightSense ist mit einem dualen Lichtsensor ausgestattet und schaltet sich automatisch ein, wenn das Lichtlevel unter 300 Lux sinkt. Sie sorgt für Sicherheit gerade im Außenbereich, zum Beispiel auf Parkplätzen, in Eingangsbereichen oder auf Terrassen.<a href="www.mynewsdesk.com/de/public-touch-gmbh/pressreleases/so-smart-die-lampen-von-feilo-sylvania-2106585">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/public-touch-gmbh">public touch GmbH</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/mw07qf" title="http://shortpr.com/mw07qf">http://shortpr.com/mw07qf</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/wohnen-bauen/so-smart-die-lampen-von-feilo-sylvania-97180" title="www.themenportal.de/wohnen-bauen/so-smart-die-lampen-von-feilo-sylvania-97180">www.themenportal.de/wohnen-bauen/so-smart-die-lampen-von-feilo-sylvania-97180</a>

Bildinformation: Jacky P. Cover (Bildquelle: Rast Management)

Über Feilo Sylvania







Feilo Sylvania wurde im Januar 2016 gegründet und ist zu 80 % im Besitz der Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd, einem führenden chinesischen Beleuchtungshersteller. Mit Hauptsitz in Shanghai, wurde Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd 1984 gegründet und ist Chinas erste Aktiengesellschaft (SH 600651). Im Jahr 2014 reorganisierte das Unternehmen seine Fusionen und Übernahmen in großem Umfang und wurde zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit Organisationen wie Shanghai Yaming Lighting Co Ltd, Beijing Shen'an Group sowie Shanghai Sunlight Enterprise Co. Ltd. Mit der Akquisition von Havells Sylvania hat Feilo Produktionsstätten, Logistikzentren, F & E-Technologie-Zentren auf der ganzen Welt, sowie den Marktzugang in 48 Ländern erworben.



Feilo Sylvania ist einer der führenden Komplett-Anbieter von professionellen und architektonischen Beleuchtungssystemen. Mit mehr als einem Jahrhundert Kompetenz in Lampen und Leuchten, liefert Feilo Sylvania innovative Produkte und Lösungen für den öffentlichen, gewerblichen und privaten Sektor. Weltweit entwickelt die Unternehmensgruppe mit Concord, Lumiance und Sylvania erstklassige und energieeffiziente Lösungen für die individuellen Beleuchtungsbedürfnisse der Kunden.

«SO SMART DIE LAMPEN VON FEILO SYLVANIA»

Marktplatz 1891207 LaufDeutschlandTelefon: 0912397470Sigi Riedelbauchpublic touch GmbHMarktplatz 1891207 Laufriedelbauch@publictouch.de0912397470Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung