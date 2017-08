Baubiologe Alexander Nastasi macht keine Untersuchungen mehr.

(fair-NEWS)

Schwetzingen. Der naturverbundene, in Heidelberg geborene Mann hatte eine weitere Ausbildung zum Baubiologen und Rutengänger absolviert und erfolgreich abgeschlossen. In den nächsten Jahren veranstaltete er Vorträge über den gesunden Schlaf und führte Wohnungsuntersuchungen nach hochfrequenten, magnetischen, aber eben auch anderen Störungen durch. Seit Kurzem bietet er dies nicht mehr an. Warum, das erklärt er selbst auf seiner Webseite www.Baubiologe-nastasi.de . Allerdings verschwindet er nicht einfach so von der Bildfläche, sondern hat seine Webseite zum Auskunftspunkt für Menschen mit Schlafstörungen und Elektrosensibilität ausgeweitet. Hier gibt es kostenlos und und rund um die Uhr wichtige Informationen. Vorbeischauen und Informieren lohnt sich. Nur zum Kunden nach Hause kommt Alexander Nastasi nicht mehr.Informationen zur Baubiologie: www.Baubiologe-Nastasi.de



Bildinformation: Bild: Baubiologe Alexander Nastasi