Winter-Spa am Feuerberg: Das Mountain Resort Feuerberg in Kärnten verwandelt sich im Winter zu einem märchenhaften Wellnesswunderland auf 3000m² Wohlfühlwelt

Bodensdorf, August 2017Das Mountain Resort Feuerberg ist ein magischer Ort, der jeden Gast sofort verzaubert. Einmalige Wellness-Programme und eine 3000m² große Bade- und Wohlfühlwelt sorgen für unvergleichliche Entspannung. Der Winter gibt dem Feuerberg diese geheimnisvoll-romantische Atomsphäre – ganz eingehüllt vom dichten Schneegestöber auf 1766 Metern Seehöhe. Das familiengeführte 4-Sterne Hotel auf der Gerlitzen Alpe erlaubt einen atemberaubenden Weitblick über die 500.000m² große Bergalm in Kärnten, den wohl kein Besucher jemals vergessen wird.Mit der 3000m² großen Bade- und Wohlfühlwelt ist das Mountain Resort Feuerberg ein unvergleichliches Wellness Resort der Extraklasse. Ein magisches Erlebnis ist der 25-Meter-Unendlich Pool im neuen Kristallbad. Durch seine einzigartige Lage am Feuerberg auf 1760m Seehöhe gibt er den Gästen das Gefühl, in die Unendlichkeit des Himmels zu schwimmen. Ein Pool, der pure Glücksgefühle auslöst dank freiem Blick über die Täler.Ein weiteres Highlight ist der Panorama-Pool mit offenem Glaspavillon. Der Heißpool sitzt wie eine Krone auf dem Dach den Kristallbades - ein Höhepunkt, der seinen Namen verdient. Neben weiteren inspirierenden Wasserwelten, wie dem kühlen Jungbrunnen, dem Bergquell-Pool und der Alpentherme verfügt das Mountain Resort Feuerberg auch über einen gemütlichen Almsee direkt vor der Tür. Das kristallklare Bergquellwasser schafft zusammen mit der verschneiten Umgebung im Winter eine märchenhafte Kulisse – Balsam für die Seele.Im Mountain Resort Feuerberg erwartet die Gäste eine vielfältige Wellness-Oase. Klassische Massagen, Heilgenuss aus der Ferne tiefenentspannende Bäder schenken dem Gast eine Extraportion Chi. Kostbare Aromen, Essenzen und Farben unterstützen den erholsamen Effekt und helfen dabei, die innere Mitte zu finden. Durch spezielle Spirit-am-Berg-Programme erleben die Feuerberg-Besucher einzigartige und spirituelle Momente, die nachhaltig „wirken“. Neben Qi-Gong, Klangschalenkonzerten und Meditationsangeboten, kommen die Gäste ebenfalls in den Genuss von inspirierenden Vorträgen besonderer Menschen. Im Mountain Resort Feuerberg gibt es Urlaub für die Seele.Das umfangreiche Saunaangebot am Feuerberg ist einmalig. Neben Berg-Sauna, Lehmsauna, Dampfbad, Kindersauna und der „Alpinen Saunawelt“ mit wunderbar duftenden Zirbenholzstücken bietet das Mountain Resort Feuerberg seinen Gästen auch eine großräumige Felsensauna. Ein Highlight für alle Heißluft-Genießer ist die sagenhafte Konzertsauna. Die Saunagänger dürfen beim Entspannen dank des acht Meter langen Panoramafensters eine sagenhafte Aussicht genießen. Des Weiteren dürfen sich Gäste neben grandiosen Aufgüssen auch über spirituelle Programme freuen: Klangschalen Performances, wohltuende Zeremonien, literarische Miniaturen und fesselnde Konzerte. Ein 12 Meter langer Schwimmkanal direkt vor dem Panoramafenster bietet den perfekten Rahmen zum „cool down“ nach dem Saunagenuss.Echte Winter-Highlights bieten die Feuerberg Saunafestivals und die Wintergenusswochen. Eine Woche lang dreht sich am Feuerberg alles um ein spezielles Thema, wie zum Beispiel Bier, Wein oder Champagner. Dabei wird die Sauna zum Erlebnisraum. Die Gäste erleben entsprechend des Themas speziell zelebrierte Saunaaufgüsse und kommen in den Genuss von exklusiven Verkostungen.



Bildinformation: rausch communications&pr