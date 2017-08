Schnelles und effizientes Bügeln per Knopfdruck: die neue Hochdruck-Dampfbügelstation Tefal Pro Express

(fair-NEWS)

Tefal hat die Nase vorn und führt den Markt der Dampfbügelstationen unangefochten an. Jetzt erweitert die Marke ihr Sortiment um die Hochdruck-Dampfbügelstation Pro Express GV7830, die alle Vorteile dieser Gerätegattung in sich vereint: Schnelligkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit auf der Basis professioneller Technologie.Eine Hochdruck-Dampfbügelstation macht Bügeln besonders einfach und wirkungsvoll. Ihr größter Pluspunkt ist die hohe Geschwindigkeit, mit der sie Bügelwäsche von Falten befreit: Ihre Dampfleistung ist deutlich höher als bei klassischen Dampfbügeleisen, so dass Kleidungsstücke sehr viel schneller geglättet werden. Worauf es für ein perfektes Bügelergebnis maßgeblich ankommt, ist die richtige Kombination aus Bügeltemperatur und Dampfmenge. Hier macht es die Pro Express dem Nutzer extrem leicht: Ihre exklusive Smart Technology stimmt Temperatur und Dampfmenge automatisch optimal aufeinander ab. Egal, ob Baumwolle, Seide oder schwere Stoffe: Eine einzige Einstellung für alle Stoffarten macht Bügeln besonders unkompliziert.Perfekte Bügelergebnisse durch präzise TechnikMit einem extrem leistungsstarken Dampfdruck von 6,9 bar und einer variablen Dampfmenge von bis zu 120 g/min durchdringt der produzierte Dampf jede Stofffaser und macht das Bügeln so effektiv. Für optimale Gleitfähigkeit besitzt das Bügeleisen der Station eine Durilium AirGlide Autoclean Bügelsohle; die Sohle mit der besten Gleitfähigkeit im Tefal-Bügeleisensortiment. Diese Sohle ist mit einer Palladium-Beschichtung überzogen, die mittels katalytischer Verbrennung Mikrofasern, die sich während des normalen Bügelns von der Wäsche lösen, in Luft auflöst. Dadurch bleibt die Sohle langanhaltend sauber und behält ihre Gleitfähigkeit. Dank der Präzisionsbügelspitze sind auch schwer zugängliche Stellen einfach und schnell erreichbar.Eine weitere exklusive Besonderheit ist der patentierte Antikalk-Kollektor. Er erfasst selbst kleinste Kalkpartikel aus dem Wasser und verhindert deren Ablagerung im Bügeleisen. Sogar bei Bewegung der Station hält der Kollektor den Kalk zuverlässig fest. Durch diese Technologie sind eine langanhaltende Dampfleistung und perfekte Bügelergebnisse garantiert.Komfortausstattung macht Pro Express besonders effizient und bequemDer transparente, abnehmbare Wassertank mit einem großzügigen Volumen von 1,6 Liter lässt sich jederzeit befüllen und ermöglicht ein durchgängiges Arbeiten. Die Bügelstation ist schnellaufheizend, die Betriebsleistung von 2.400 Watt steht innerhalb von zwei Minuten bereit. Mit nur einer Einstellung am Dampfregler lässt sich die Eco-Funktion aktivieren, die bis zu 20 Prozent Energie einspart. Nach acht Minuten ohne Gebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ab. Für den einfachen und sicheren Transport verfügt die Pro Express über ein Verschlusssystem mit Schnellverriegelung; das Dampfkabel wird im eigenen Kabelkanal, dem "Integra System", aufbewahrt. Weitere Komforteigenschaften sind das extragroße Heck des Bügeleisens für einen sicheren Stand und die Kontrollleuchten, die den Nutzer zuverlässig darüber informieren, ob das Gerät entkalkt werden muss und wie der aktuelle Wasserstand im Tank ist.Garantiert langlebig durch zehn Jahre ReparierbarkeitHöchste Qualität, kontinuierliche Innovationen und Kundenorientierung sind Werte, die bei der Marke Tefal großgeschrieben werden. Wie für alle Neuheiten sichert das Unternehmen auch für die Hochdruck-Dampfbügelstation Pro Express GV7830 dem Verbraucher die Möglichkeit einer Reparierbarkeit für mindestens zehn Jahre zu. Innerhalb Deutschlands verfügt Tefal über einen Zentralkundendienst und autorisierte Servicepartner, die für die Reparatur der Produkte geschult sind. Hier kann der Konsument sein Produkt postalisch einsenden oder persönlich abgeben. Alternativ unterstützt Tefal auch seine Einzelhandelspartner, indem Produkte direkt vor Ort abgegeben werden können.Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 309,99 Euro



Bildinformation: Die neue Hochdruck-Dampfbügelstation Tefal Pro Express GV7830