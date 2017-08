Der leiseste beutellose 4A-Staubsauger aller Zeiten: innovativer Rowenta Silence Force Cyclonic 4A

(fair-NEWS)

Rowenta kombiniert im Bereich der Bodenpflege Bestleistungen mit Energieeffizienz und einer besonders geringen Lautstärke. Der neue beutellose Bodenstaubsauger Rowenta Silence Force Cyclonic Animal Care Pro garantiert perfekte Reinigungsergebnisse mit neuesten Energie-Standards.Energieeffizienz, Staubaufnahme auf Teppichböden sowie auf glatten Böden mit Fugen und Staubemission - diese vier Kategorien sind es, an denen sich Staubsauger für das EU-Energielabel messen lassen müssen. Der neue Silence Force Cyclonic 4A Animal Care Pro kann in allen Kategorien mit der besten Bewertung "A" aufwarten. Seine geringe Lautstärke macht ihn in der Anwendung zusätzlich besonders angenehm. Mit nur 67 db(A) ist der Staubsauger leiser als ein Fernseher bei Zimmerlautstärke.Staubsaugen so leise wie nieEr ist kaum zu hören und saugt dennoch sehr effizient: Der neue Silence Force Cyclonic 4A reinigt alle Böden perfekt und ist dabei wesentlich leiser als vergleichbare Modelle. Bisher waren beutellose Staubsauger immer durch eine hohe Lautstärke gekennzeichnet, der neue Silence Force Cyclonic 4A ist das erste Modell, bei dem dieser Nachteil durch das innovative Rowenta-System behoben ist. Sein extrem leises Betriebsgeräusch verdankt das Gerät dem perfekten Zusammenspiel von einem aufgehängten Motor, dämmendem Akustikschaum im Schlauch und einem optimiertem Luftstrom von der Düse bis zum Luftauslass. Darüber hinaus besticht der Staubsauger auch durch seine hervorragende Reinigungsleistung bei niedrigstem Energieverbrauch.Energielabel 4A: Die neue Art des StaubsaugensDer neue Rowenta Silence Force Cyclonic 4A ist der erste beutellose Staubsauger mit extra-leisem Betriebsgeräusch, der auch bei dem neuen, verschärften EU-Energielabel in allen vier angegebenen Kriterien die bestmögliche Klassifizierung "A" erreicht. Bei einem niedrigen Energieverbrauch garantiert seine ausgefeilte Technik gleichbleibend ausgezeichnete Reinigungsergebnisse. In der Reinigungsleistung auf Teppich- und Hartböden erhält er durch speziell entwickelte Reinigungsdüsen jeweils die höchstmögliche Wertung "A". Der langlebige und leistungsstarke EffiTech-Motor sorgt für einen extrem geringen Energieverbrauch. Das "A" in der Staubemission erreicht der neue Sauger, da er weniger als 0,02 Prozent des eingesaugten Staubs über die Abluft wieder in den Raum abgibt. Ein hocheffizienter Mono-Zyklon mit Luftbeschleuniger sorgt für eine optimale Luft- und Staubtrennung. Ein waschbarer Filter vor dem Motor und ein hocheffizienter Feinstaubfilter dahinter tragen zusätzlich zu niedrigsten Emissionswerten bei.Umfangreiche Ausstattung für perfekte ReinigungMit der Powerglide Bodendüse bringt Rowenta eine bahnbrechende Neuheit auf den Markt - die erste universelle Bodendüse mit drei Einstellungen:1.Intensive Reinigung2.Komforteinstellung für Teppichböden3.ParketteinstellungDiese für sieben Patente angemeldete Innovation garantiert beste Staubaufnahme und optimale Gleitfähigkeit auf allen Bodenarten. Ob Teppich, Parkett oder Böden mit Fugen - die ideale Saugeinstellung kann direkt an der Düse auf Tastendruck vorgenommen werden.Besonderen Bedienkomfort garantiert das Rohr-Schlauch-System Ergo Comfort Silence. Der Griff ist mit drei Griffbereichen ergonomisch geformt und das besonders lange XXL-Metallteleskoprohr ermöglicht ein rückenschonendes Staubsaugen. Komfortabel sind zudem das exklusive Pedalsystem sowie der spezielle 360-Grad-Stoßschutz. So gleitet der Sauger über die neuen, extrem gleitfähigen Laufräder leicht und ohne Rucken über den Boden. Auch der leicht und hygienisch zu entleerende Staubcontainer mit 2,5 Liter Gesamtvolumen trägt der nachhaltigen und komfortablen Konzeption des Rowenta Silence Force Cyclonic 4A Rechnung.Insgesamt führt Rowenta vier neue Silence Force Modelle ein, die sich in der Ausstattung unterscheiden: Der Silence Force 4A Animal Care Pro ist beispielsweise mit einer speziellen Düse für das effektive Entfernen von Tierhaaren ausgestattet und die Silence Force 4A Car Pro-Modelle warten mit einer Düse für die Was bei allen Modellen gleich bleibt, ist die einzigartige Kombination von bester Staubaufnahme und leisem Betriebsgeräusch - durch die innovative Technik ist jedes Gerät der Baureihe unschlagbar effizient und leise.Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:Bodenstaubsauger Silence Force Cyclonic 4A Animal Care Pro RO7681EA 339,99 EURBodenstaubsauger Silence Force Cyclonic 4A Home & Car Pro RO7676EA 329,99 EURBodenstaubsauger Silence Force Cyclonic 4A Car Pro RO7634EA 299,99 EURBodenstaubsauger Silence Force Cyclonic 4A RO7611EA 279,99 EUR



Bildinformation: Beutelloser 4A-Staubsauger Rowenta Silence Force Cyclonic 4A