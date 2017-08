Markenschutz: DPML wird noch günstiger

(fair-NEWS)

Die Firma Donuts hat sich für 307 Domainendungen beworben und verwaltet bisher 200 Neue Top Level Domains. Donuts hat den Registrar Rightside erworben. Damit kommen 40 Domains hinzu, für die das DPML-Angebot von Donuts auch gilt.Donuts macht mit dem Angebot <a href="www.domainregistry.de/dpml.html">"DPML" </a>ein besonderes Angebot für "Defensive Registrations". Der Zweck von "Defensive Registrations" ist es Dritte an Domainregistrierung zu hindern, nicht selbst Domains zu registrieren. Der Unterschied zu dem Trademark Clearinghouse ist, daß die Registrierung von Marken als Domains durch Dritte bei DPML tatsächlich verhindert wird. Die Kosten der Blockierung liegen nach der Übernahme von Rightside bei 3,67 EURO netto je Domain und Jahr.Was ist DPML und was ist ihr Zweck?DPML steht für Domains Protected Marks Liste. Markeninhaber können ihre Marke eintragen und keiner kann mehr in den Domains von Domains diese Marke als Domainnamen registrieren.DPML schützt Markeninhaber vor Cybersquatting und das zu einem Bruchteil von den Kosten, die nötig wären, um in jeder einzelnen Domain defensiv zu registrieren.Wie funktioniert DPML? Der Markeninhaber muss eine genaue Übereinstimmung der Marke als ein Begriff bei der DPML einreichen. Sobald ein Begriff auf DPML akzeptiert wird, wird dieser Begriff in allen TLDs von Donuts zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren blockiert. Das Abonnement von DPML kann dann in Schritten von 1 bis 10 Jahren erneuert werden. Eine blockierte Domain in DPML kann nicht für eine Webseite oder e-mail Adresse verwendet werden. Man registriert die Domain nicht für sich, sondern hindert die Nutzung.Wie kauft der Markeninhaber einen DPML-Block?Der Markeninhaber muss zunächst die Marke bei dem Trademark Clearinghouse (TMCH) anmelden.Wie viele TLDs wird DPML schützen? Donuts hat sich um 307 TLDs beworben und verwaltet mit den von Rightside eingebrachten 40 Domains zur Zeit 240 Domainendungen. Wenn Donuts eine neue Domainendung einführt, tritt auch für dieseDomainendung der erworbene DPML-Block in Kraft - ohne zusätzliche Kosten für den Kunden.Gibt es Ausnahmen?Bisher registrierte Domain: Ein Begriff auf der DPML-Liste kann in keiner TLD registriert werden. Eine bereits registrierte Domain ist allerdings nicht von DPML betroffen. Bei Löschung der Domain greift aber wieder DPML.Markeninhaber: Ein anderer Markeninhaber kann trotz DPML seine gleichlautende Marke als Domain registrieren. Man bezeichnet das als "Override".Premium Domains:Domains, die durch Donuts sogenannte als Premium-Domains eingestuft wurden, sind von der DMPL-Blockierung ausgenommen.Ein DPML-Block kostet 5255 EURO inkl. Mwst. für 5 Jahre. Zunächst ist nur der 5-Jahreszeitraum möglich. Es kann dann von Jahr zu Jahr verlängert werden. Die Kosten der Blockierung liegen bei 4,42 EURO netto je Domain und Jahr.Donuts führt DPML Plus ein. Normalerweise kann man nur seine Marke mit exaktem Wortlaut schützen. Mit DPML Plus geht mehr:1. Schutz für den exakten Wortlaut2. Schutz für ein Wort, das den Markennamen enthält.3. Schutz für ein zweites Wort, das den Markennamen enthält4. Schutz für eine Variante des falschgeschriebenen Wortlautes der MarkeEs werden im Gegensatz zu DPML alle Standard und Premium Domains blockiert. Kein anderer Markeninhaber kann wie bei DPML seine gleichlautende Marke als Domain registrieren (kein "Override").Während DPML für 5 Jahre angeboten wird, wird DPML Plus für 10 Jahre angeboten.Hans-Peter Oswald



Bildinformation: Bei über 1200 Domainendungen wird Markenschutz schwierig (Bildquelle: Tama66)