Auszeichnung für den Online-Shop fashionette

fashionette bietet seinen Kunden die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Taschenlabels. Von Entwürfen junger Designer über Premiummarken bis hin zu etablierten Luxusmodellen wählt der Anbieter sein Sortiment mit großer Leidenschaft und besonders sorgfältig aus. Um diese Liebe für’s Detail entsprechend an die Bedürfnisse der Userin anzupassen, wurde arndtteunissen bei einem Relaunch des Online-Shops um Unterstützung gebeten. So entstand in enger Zusammenarbeit mit fashionette ein Konzept, das die Fachjury sowohl mit seiner optischen als auch technischen Aufbereitung überzeugen konnte. „Durch den ständigen Austausch mit arndtteunissen verlief dieser Prozess von der ersten Idee bis hin zur finalen Umsetzung reibungslos. Die Arbeit Hand in Hand ermöglichte uns schließlich die effizientesten Ergebnisse“, berichtet Finn Jacobsen, UX-Designer bei fashionette.Bestehend auf dem Corporate Design, das auf einem von arndtteunissen vorab erarbeiteten Strategiepapier basiert, ist der Shop in erster Linie auf alle mobilen Endgeräte ausgelegt. Ob Computer, Tablet oder Smartphone wird die Nutzerin dank eines übersichtlichen Menüs vom ersten Augenblick an intuitiv durch die Seite geführt. Durchdachte und strukturierte Filter sorgen dafür, dass sie ohne unnötiges Suchen zu ihrem Wunschprodukt gelangt. Die einfache Bedienung der Seite wird außerdem durch für den Bildschirm optimierte, gut lesbare Schriften sowie eine großflächige Bildwelt unterstützt. Creative Director Benjamin Arndt erklärt außerdem: „Ein Online-Shop sollte nicht nur einwandfrei nutzbar sein, sondern dem Anwender auch darüber hinaus Freude bereiten. Darum haben wir vom ersten digitalen Kontakt bis hin zur Verpackung der Ware ein durchgängiges Nutzererlebnis konzipiert, das auf das Ziel eines tollen Marken- und Shoppingerlebnisses einzahlt.“ Während die Designer für ein ansprechendes Äußeres sorgten, hatten sie die digitale Umsetzung stets mit im Blick. Denn arndtteunissen-Mitarbeiter und Interface-Experte Marcel Schindler weiß: „Ein ästhetisches Layout ist ebenso ausschlaggebend für den Kauf wie eine optimale Usability. Durch die gelungene Kombination wird eine Marke emotional aufgeladen und bindet die Kunden auch langfristig an sich.“ Wer bei fashionette einkauft, erfährt somit von der ersten bis zur letzten Sekunde eine optimale User Experience.Der Shop Usability Award wird seit 2008 einmal jährlich an die besten Online-Shops in Deutschland verliehen. Mit seiner Vielzahl an Bewerbern zählt der Preis heute zu den renommiertesten der eCommerce-Branche und wird in seinen Bewertungskriterien regelmäßig auf die neuesten digitalen Entwicklungen abgestimmt. Nach der Prüfung durch einen festen Katalog zählt die Bewertung einer ausgewählten Fachjury. Der neue Online-Shop von fashionette wurde zunächst in Polen, dann in der Schweiz und schließlich auch in Deutschland live gestellt.Weitere Informationen und Bilder vom Projekt „Online-Shop für fashionette“ finden Sie unter:



