Frankreichs Flughafenindustrie obenauf – und mit Luft nach oben

Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) schätzt, dass die Anzahl der Flugpassagiere bis zum Jahr 2030 weltweit sechs Milliarden erreichen wird. Im Jahr 2016 verzeichneten französische Flughäfen insbesondere in den Regionen ein anhaltendes Wachstum in diesem Bereich mit einem Anstieg der Reisenden von über drei Prozent (Quelle: UAF - Union der französischen Flughäfen).Europaweit liegt das durchschnittliche Wachstum zurzeit bei etwa fünf Prozent. Der Bereich der Billigflüge bleibt der treibende Motor der Branche, da er mit über 93 Prozent zum Gesamtanstieg des Passagieraufkommens beiträgt.Gute Zukunftsaussichten durch Investitionen…Um mit diesem beträchtlichen Wachstum des Flugverkehrs Schritt halten zu können, müssen sich die Flughäfen schnell anpassen, indem sie ihre Kapazitäten steigern und eine intelligente und dauerhafte Infrastruktur schaffen. In diesem Sinne hat die UAF einige Vorschläge gemacht, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Flughäfen in Frankreich und weltweit zu verbessern, indem die Leistung des Flughafennetzes optimiert und noch mehr in die berufliche Qualifikation der Flughafenmitarbeiter investiert wird. Außerdem sind 2017 viele neue Projekte an französischen Flughäfen lanciert worden. Insgesamt sind es mindestens 1.3 Mrd. Euro, die in Flughäfen und deren Modernisierung investiert werden.…und einer breit aufgestellten FlughafenindustrieAuf der Inter Airport Europe stehen die auf dem französischen Gemeinschaftsstand vertretenen Unternehmen für die Vielfalt der Branche und die französische Qualität auf dem Weltmarkt. Große namhafte Konzerne wie ADPI, VINCI und THALES, um nur einige zu nennen, aber auch kleine und mittelständische Fachunternehmen aus verschiedenen Marktsegmenten (Ground Support Equipment, Beleuchtung, Ticketautomaten oder Informationssysteme für Passagiere) sind Teil des französischen Angebots der Flughafenindustrie. Es gibt fast 180 französische Unternehmen, die sich auf Dienstleistungen für Fluggesellschaften und Flughäfen (Dienstleistungen im Bereich Empfang, Reinigung, Gastronomie und Unterhalt) spezialisiert haben.Der Verband Proavia, der die französischen Technologien für Flughäfen und Flugsicherheit fördert, wird während der diesjährigen Messe insbesondere das Angebot der Zulieferer und Beratungsfirmen herausstellen.Besucher der Messe und Journalisten treffen alle Aussteller im Frankreich-Pavillon in der Halle A6, Stände 610 bis 637 und 710 bis 714.



Bildinformation: Besonders bei den Fluggastzahlen sind die wichtigen regionalen Flughäfen in Frankreich seit Jahren auf Wachstumskurs (Bildquelle: München Messe).