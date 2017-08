Software für Arbeits- und Umweltschutz in der Praxis

(fair-NEWS)

Die EcoIntense GmbH stellt am 14. und 21. September ihre Software für Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei mehreren Anwendern in Österreich vor. Gastgeber der Veranstaltungen sind die Kardex Austria GmbH in Wien und die Pure Green GmbH in Roppen. Beide Unternehmen geben individuelle Einblicke in die Nutzung der Software EcoWebDesk für ihren betrieblichen Arbeits- und Umweltschutz und laden anschließend zu spannenden Betriebsführungen ein. Interessierte Fachkräfte erfahren zudem anhand von Anwendungsszenarien, wie sie ihre täglichen Aufgaben des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes mit der Online-Lösung bequem und rechtssicher steuern können. Beispielsweise können Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (SIGE) schnell erstellt, Audits mit wenig Aufwand geplant sowie alle Rechtsnormen stets im Blick behalten werden. Aufgrund der stark limitierten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich.14.09. Wien: EcoWebDesk Insight @ Kardex21.09. Roppen: EcoWebDesk Insight @ Pure GreenJetzt kostenlos anmelden: www.ecointense.de/services/ecowebdesk-kennenlernen/insight-days



Bildinformation: EcoIntense