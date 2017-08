25 Jahre COBUS Marktforschung GmbH

(fair-NEWS)

Karlsruhe - Die COBUS Marktforschung GmbH feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 vom Geschäftsführer und Inhaber Dipl.-Ing. MBM Uwe Leest und zählt heute zu den führenden Marktforschungsunternehmen im Südwesten Deutschlands.Als besonderes Qualitätsmerkmal für die Arbeit und Kompetenz der COBUS Marktforschung steht seit 2011 die Implementierung der Qualitätsnorm DIN 20252, die in Deutschland nur wenige Marktforschungsunternehmen vorweisen können.Auf über 280 qm Bürofläche finden sich 20 Telefonarbeitsplätze, ein Gruppendiskussionsraum und IT, um den qualitativen Anforderungen an BIG Data und Co. gerecht zu werden.Zielgerichtete und erfolgreiche Unternehmensführung ist heute ohne Marktforschung nicht mehr möglich. Die Herausforderungen für Unternehmen und Politik, ja an jeden Einzelnen, wachsen heute immer schneller.Wer dabei erfolgreich sein will, ist gut beraten, sich mit Hilfe der MARKTFORSCHUNG Klarheit über die Bedürfnisse seiner Kunden und seiner Märkte zu verschaffen.Steigender Wettbewerb und kurze Produktlebenszeiten, aber auch ständige Veränderungen im Konsumverhalten, lassen es zu einer Kunst werden, die richtigen Produkte oder die richtigen Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt anzubieten und somit der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.Und genau das kann MARKTFORSCHUNG ermöglichen, indem sie aufzeigt, an welchen Stellen Veränderungen notwendig werden, um im Markt erfolgreich zu sein.Die COBUS Marktforschung begleitet Unternehmen jeglicher Unternehmensgröße. Ob es um Produkte, Werbung, neue Märkte oder "nur" um die Bedürfnisse der Kunden geht, die analysiert werden sollen. Auf der Basis dieser Analysen werden gemeinsam die richtigen Entscheidungen getroffen, um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.Mehr als 500 Kunden aus den verschiedensten Branchen (Technik, Handel, Dienstleistung, Automobil, Finanzen...) haben uns ihr Vertrauen in den letzten 25 Jahren geschenkt und haben dem "Karlsruher Unternehmen" die Möglichkeit gegeben, nationale und internationale Projekte durchzuführen. Dafür vielen Dank an dieser Stelle!Aktuelle Informationen über die baden-württembergische Wirtschaft und Politik werden alle 2 Monate im COBUS Wirtschaftsbarometer veröffentlich und können ebenso wie die "Marktanalysen und Trends" kostenlos auf der Webseite www.cobus.de abonniert werden.Auch in Zukunft werden wir aktiv die Herausforderungen und Veränderungsprozesse der Gesellschaft und der Unternehmen mit hoher Expertise begleiten und darauf freuen wir uns!