Wandern im Herbst

Pressemitteilung von McKINLEY

McKINLEY bietet bei wechselhaftem Herbstwetter die richtige Ausrüstung fürs Wandern

(fair-NEWS) Heilbronn, 14. August 2017. Bunte Blätter flattern durch die Luft, die Sonne taucht die Natur in ein goldenes Licht - die schönste Jahreszeit zum Wandern hat begonnen. Deswegen sind besonders im Herbst viele Naturliebhaber draußen unterwegs und erkunden Wald, Feld und Flur. Bekanntlich kann sich das Herbstwetter aber auch von einer anderen Seite zeigen: neblig, windig und regnerisch. Für viele Wanderer sind die Herbsttage dennoch besonders reizvoll. Damit sie für jede Wetterlage gerüstet sind, darf das richtige Equipment nicht fehlen. Dafür sorgt McKINLEY mit der neuen Herbst-/Winter-Kollektion 2017.



Wärmende Begleiter für Sie und Ihn: Thermojacke Kenny

Wenn bei der Herbstwanderung der Nebel über das Feld zieht und ein kühler Wind weht, sind Wanderer mit der Thermojacke Kenny von McKINLEY schön warm eingepackt. Dank der neuartigen THINSULATE Featherless-Wattierung bietet Kenny Wärmeisolierung und angenehmen Tragekomfort. Eine leicht wasser- und windabweisende Oberfläche macht die Thermojacke Kenny zum perfekten Partner für den Outdoor-Bereich. Elastische Ärmelbündchen und eine angeschnittene Kapuze sorgen für zusätzliche Wetterfestigkeit. So können sich Naturfreunde selbst im Herbst in luftige Höhen trauen. Aber auch bei Stadtwanderungen beweist Kenny mit dem trendigen Melange-Design und der ACTIVE-FIT-Passform absolute Alltagstauglichkeit.



Trocken durch den Regen: Funktionsjacke Talca Shell

Bei Regenwetter trotzdem draußen unterwegs sein? Mit der sportlich geschnittenen Herren-Funktionsjacke Talca Shell von McKINLEY ist das gar keine Frage. Die Outdoor-Jacke trotzt tristem Herbstwetter und hält mit komplett verschweißten Nähten und ihrer AQUAMAXelite®-Beschichtung mit einer Wassersäule von 5.000 mm Wind und Wasser zuverlässig ab. Ein angenehm leichtes Netzfutter im Inneren der Jacke unterstützt die hohe Atmungsaktivität des Materials. Gipfelstürmer, die eine zusätzliche Wärmeschicht benötigen, freuen sich über einen zweiten Reißverschluss: Mit dem praktischen McKINLEY-ZIP-IN-System können sie ganz einfach eine zweite Jacke oder Weste einzippen.



Einzippen, fertig, los: Outdoor-Jacke Tandil und Fleecejacke Temuco

Kombinierbar mit der Funktionsjacke Talca Shell ist die wattierte Outdoor-Jacke Tandil. Durch das McKINLEY-ZIP-IN-System (M.Z.S.) kann sie schnell und einfach in die Wetterschutz-Jacke integriert werden und sorgt für die richtige Wärmeisolierung bei Touren durch den herbstlichen Wald. Gleichzeitig garantiert die hohe Atmungsaktivität ein optimales Körperklima. Die Outdoor-Jacke ist wasser- und leicht windabweisend, ein Kinnschutz und elastische Ärmelbündchen komplettieren die Wetterfestigkeit, sodass Tandil bei Ausflügen auch gut solo getragen werden kann.

Wer eine Bergtour durch die herbstliche Landschaft plant sollte die Fleecejacke Temuco einpacken. Das pflegeleichte und langlebige Strickfleece bietet eine zusätzliche Wärmeschicht und ist gleichzeitig besonders atmungsaktiv. Dank des McKINLEY-ZIP-In-Systems kann Temuco im Handumdrehen mit vielen M.Z.S.-Jacken kombiniert werden.



Verbündete für jedes Gelände: Multi-Schuh Discover und Wanderstock Hiker III

Zuerst durch den Bach und danach den Gipfel stürmen - der hochwertige Wanderschuh Discover von McKINLEY, made in Europe, macht das möglich. Mit einer wasserdichten und gleichzeitig atmungsaktiven AQUAMAX®-Membran ausgestattet, sorgt er auch bei Nässe für Trockenheit im Inneren und garantiert eine optimale Luftzirkulation. Der hochgeschlossene, multifunktionelle Trekkingschuh punktet mit einer rutschfesten Gummi-Außensohle, die auch im herbstlichen Laub optimalen Halt bietet.

Zusätzliche Unterstützung beim Wandern bietet der Wanderstock Hiker III. Der 3-teilige Teleskopstock aus Aluminium verfügt über eine gepolsterte System-Schlaufe für zusätzlichen Komfort. Bei einer maximalen Länge von 140 cm wiegt der Wanderstock ca. 230 Gramm und kann für den Transport auf praktische 66 cm verkleinert werden. Ausgerüstet mit diesem Equipment können Wanderer den Schritt in die unberührte Natur wagen.



Gut organisiert unterwegs: Rucksack Falcon 20

Bei langen Tagestouren ist sicher verstautes Gepäck unabdingbar. Für ausgezeichneten Tragekomfort sorgt da der klassische Wanderrucksack Falcon 20. Das verbesserte VENT-Rückensystem hat nun eine kleinere Auflagefläche, wodurch eine optimale Luftzirkulation entsteht. So bleiben Wanderer frisch, auch wenn die goldene Herbstsonne ihre letzten wärmenden Strahlen abgibt. Ergonomische Schultergurte aus speziellem 3D-Mesh-Material sorgen mit ihrer Polsterung für ein besonders angenehmes Tragegefühl - auch bei 20 Liter Volumen. Eine praktische Befestigungsmöglichkeit für Wanderstöcke und eine integrierte Regenhülle machen den Tagesrucksack zum idealen Begleiter - damit steht dem Herbstabenteuer nichts mehr im Wege.



Diese Presseinformation im Word-Format sowie Bildmaterial finden Sie zum Download unter

Bildinformation: McKINLEY sorgt dafür, dass Wanderer im Herbst für jede Wetterlage gerüstet sind (Bildquelle: @McKINLEY)

Über McKINLEY

McKINLEY ist die Outdoor-Marke von INTERSPORT, der größten mittelständischen Verbundgruppe im weltweiten Sportfachhandel. 1984 eingeführt, hat sich die Marke in über 30 Jahren im Outdoor-Markt fest etabliert. Das McKINLEY-Produktsortiment umfasst heute alle Bereiche: von der Bekleidung über Rucksäcke und Schuhe bis zu Zelten und Schlafsäcken. McKINLEY-Produkte werden exklusiv über den INTERSPORT-Fachhandel vertrieben. Der Einsatz innovativer Materialien und Technologien sowie ein hoher Anspruch an Funktionalität, Bequemlichkeit und Design der Produkte zeichnet die Marke aus. Namenspate für unsere Marke war der Mount McKinley in Alaska, mit 6.168 Meter der höchste Berg Nordamerikas und einer der Seven Summits. Seit dem 30. August 2015 heißt der Berg nun offiziell wieder Denali. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat damit den ursprünglichen Namen des Berges auch als den offiziellen Namen anerkannt. Seine Besteigung stellt höchste Ansprüche an Mensch und Material - Ansprüche, die McKINLEY seit 1984 erfüllt.

www.mckinley.de



Über INTERSPORT als Sechs-Länder-Verbund

Seit 2013 sind die deutsche und österreichische INTERSPORT ein Verbund. Mit rund 1.500 Verkaufsstellen, die einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro erzielen, ist INTERSPORT Deutschland die erfolgreichste mittelständische Verbundgruppe im Sportfachhandel. Sie ist zudem an der INTERSPORT Polska S.A. beteiligt. INTERSPORT Austria ist mit mehr als 280 Geschäften die bekannteste Sportfachhandels-Marke in Österreich. Sie lizenziert zudem die Märkte in Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Innerhalb der INTERSPORT-Gruppe setzen mehr als 1.800 Geschäfte in den sechs Ländern über 3,5 Milliarden Euro um.

www.intersport.de

«Wandern im Herbst»

