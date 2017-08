Individuell den Garten gestalten

(fair-NEWS) Die Gestaltung des Gartens, dass liegt im Blickpunkt vieler Gartenbesitzer. Das erfolgt natürlich in den warmen Monaten des Jahres. Dabei werden hier neue Trends verfolgt und das sind jetzt Gabionen. Diese Gabionen, das sind Drahtkörbe und diese werden mit Steinen gefüllt. Dabei können unterschiedliche Steinarten zum Einsatz kommen. So können das Basalt sein, Granit oder auch einfache Feldsteine. Hier kann jeder Gartenbesitzer seiner Fantasie freien Lauf lassen. Die Möglichkeiten der Nutzung sind <a href="https://www.gabionenversand.de/blog/gabionen-individuelle-gestaltungsmoeglichkeiten">hier</a> sehr vielfältig. Viele Gartenbesitzer erstellen mit diesen Gabionen ihren neuen Zaun. Aber auch als Sichtschutz ist das ausgesprochen gut geeignet. So sind hier nur wenige Vorarbeiten erforderlich. Der Untergrund sollte gerade sein. Soll dieser Gartenzaun eine stattliche Höhe aufweisen, dann ist ein Fundament oft angebracht. Das wird aus Beton hergestellt und darauf lassen sich diese Drahtkörbe sicher aufstellen.



Weitere Nutzungsmöglichkeiten für die Gabionen?



Diese Gabionen lasen sich individuell einsetzen. Auch als Abgrenzung sind diese Drahtkörbe sehr gut geeignet. Der Pluspunkt dabei ist, hier sind keine Nacharbeiten erforderlich. Das ist bei einer Hecke anders, denn diese muss regelmäßig geschnitten werden. Auch gibt es bei einer Hecke im Herbst viel Laub und das ist zusätzliche Arbeit. Viele Gartenbesitzer haben dafür immer weniger Zeit. Der Stress im Job nimmt erheblich zu und auch die Probleme im Alltag müssen gelöst werden. Das nimmt immer mehr Freizeit in Anspruch. So sind die Gabionen eine große Bereicherung für die Gartengestaltung.



Fazit: Für die Neugestaltung des Gartens sind Gabionen sehr gut geeignet. Das lässt sich individuell gestalten und wird zu einem echten Blickfang.